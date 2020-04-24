Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Сотрудники правоохранительных органов у здания Банка России Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирус всего за несколько месяцев активной деятельности сумел отправить на свалку истории массу прописных истин, формировавшихся годами и десятилетиями. Самым ярким примером, конечно, остается казус "отрицательной нефти". Но для тех, кто следит за летописью российского инфляционного таргетирования, месседж главы Центробанка на пресс-конференции после заседания совета директоров по денежно-кредитной политике прозвучал не менее прецедентно, чем WTI по минус $37.

Экономика – и в России, и в мире – столкнулась с небывалыми вызовами. Собственно, экономика в привычном смысле слова на какое-то время прекратила свое существование – планета закрылась на карантин. В этих экстраординарных обстоятельствах ЦБ не просто снизил ключевую ставку, он дал ультрамягкий сигнал на перспективу. В обычной ситуации вопрос о том, на сколько пунктов ЦБ может снизить ставку до конца года – один из немногих безотказных способов вызвать у председателя Банка России улыбку. Теперь же Эльвира Набиуллина как ни в чем не бывало называет возможный масштаб снижения, да еще какой – вплоть до 100 базисных пунктов.

COVID-19 поставил все с ног на голову. Инфляция под давлением ослабевшего рубля и потребительского ажиотажа в последние недели разогналась, и в нормальных условиях ЦБ не замедлил бы обернуться ястребом и призвать цены к порядку мерами ДКП. Но витающий в воздухе вирус не оставляет ястребам шансов – надо помогать экономике, иначе инфляцию вскоре придется уже не сдерживать, а разгонять. Выживут только голуби.

Рано или поздно экономика начнет восстанавливаться - как только в России и в мире снимут ограничительные меры. Но пока они в силе, и потребители заперты по домам, о чем Набиуллина напомнила уже привычным "языком брошей", поэтому ЦБ вынужденно провозгласил переход на территорию мягкой ДКП.

Ниже не бывало

Совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5,5%, на фоне ожидаемого во втором квартале провала экономики из-за ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. Решение, на возможность которого глава Набиуллина намекала на пресс-конференции за неделю до совета, было ожидаемым для аналитиков, хотя единодушия в их прогнозах все же не было - некоторые эксперты прогнозировали, что после мартовской паузы ЦБ вернется к смягчению денежно-кредитной политики более привычным и осторожным шагом в 25 б.п.

В нынешнем цикле смягчения ДКП, который оказался разделен на две части из-за пандемии коронавируса, ЦБ уже использовал шаг в 50 пунктов – это было полгода назад, в октябре. До этого последнее снижение на 50 б.п. было в декабре 2017 года.

Текущий уровень ставки – минимальный с начала 2014 года. За весь период существования ключевой ставки в ее нынешнем "каноническом" виде, она лишь один раз находилась на том же уровне (конец 2013 - начало 2014 года), и никогда не была ниже.

Снизив ставку на 50 базисных пунктов, ЦБ дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", – говорится в заявлении регулятора. Как правило, "ближайшими" считаются три последующих заседания.

ЦБ отдельно оговорил, что "переходит в область мягкой денежно-кредитной политики".

И в своем традиционном заявлении, и в ходе сессии вопросов-ответов глава ЦБ неоднократно возвращалась к ключевому месседжу - регулятор видит дальнейший потенциал смягчения политики.

"Совет директоров исходит из наличия потенциала для снижения ключевой ставки, и на заседании обсуждались варианты действий на текущем и ближайших заседаниях. Обсуждение показало, что при таком неординарном развитии событий подстраивать политику небольшими шагами, как мы привыкли, может оказаться недостаточным. Для возвращения инфляции к цели и стабилизации ситуации в экономике могут потребоваться более решительные шаги. На сегодняшнем заседании мы приняли решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых. Мы продолжаем видеть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях", – сказала Набиуллина.

Вопреки обычной практике, она содержательно прокомментировала предположения о дальнейших действиях ЦБ.

"Мы все практически видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос - как быстро и когда использовать этот потенциал. И считаем, что действительно есть потенциал снижения ставки, в том числе на уровне 100 базисных пунктов (это предположение прозвучало в вопросе - ИФ). Но во многом это будет зависеть от ситуации", – сказала Набиуллина.

По ее словам, потенциал смягчения в большей степени сработает, "когда мы будем выходить из периода ограничительных мер".

"В основном предприятия многие закрыты, люди сидят дома, и стимулировать сейчас спрос, когда в основном работают ограничения на уровне предложения, – это может быть менее эффективно, чем стимулировать спрос уже на выходе из периода ограничительных мер. Но то, что спрос нужно стимулировать – это безусловно", – сказала глава ЦБ.

Некоторое изменение парадигмы в действиях Банка России отметил такой опытный наблюдатель, как глава ВТБ Андрей Костин.

"Знаете, в периоды прошлых экономических трудностей Центробанк первым делом повышал ставку и таким образом тормозил развитие экономики. В данном случае Центробанк действует очень правильно. Снижение ключевой ставки, безусловно, будет содействовать тому, что деньги будут активнее идти в экономику", – сказал он, назвав снижение ставки на 50 пунктов "очень хорошим знаком".

Ускоряя шаг

Основная причина возобновления смягчения ДКП и столь значительного снижения ключевой ставки - неутешительные перспективы российской экономики на фоне продолжающейся пандемии и низких цен на нефть, единодушны экономисты.

"Нас не удивляет масштаб понижения: шаг в 25 базисных пунктов – это традиционный шаг понижения, отражающий коррекцию инфляции к цели ЦБ, однако подобный масштаб движения не подходит в момент экономического шока; понижение на 100 базисных пунктов было бы слишком сильным, учитывая быстрое ускорение инфляции с 2,3% в феврале до 3,1% на 20 апреля. Таким образом, понижение на 50 базисных пунктов - наиболее адекватная реакция ЦБ на сложившуюся обстановку", – говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"Как мы и ожидали, ЦБ перешел к смягчению денежно-кредитной политики, существенно смягчив риторику по сравнению с мартовским решением. Наибольшим сюрпризом для нас стала глубина прогнозируемого спада в 2020 году – на 4-6%. Это объясняет большой шаг решения и сигнал на дальнейшее смягчение", – отметила экономист "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Софья Донец.

Главный экономист "БКС Глобал Маркетс" по РФ Владимир Тихомиров тоже считает, что снижение ключевой ставки на 50 б.п. – это ответ ЦБ на неординарную ситуацию, которая складывается в российской экономике.

"Реакция ЦБ - как шаг, направленный на поддержку экономики, компаний, предприятий, населения в этой ситуации. То есть, скорее, это такой тактический и политический шаг, потому что ЦБ было бы сложно сохранять ставку в условиях, когда правительство выделяет помощь и готово субсидировать займы компаниям, предоставляет им гарантии", – сказал Тихомиров.

"Ухудшение экономической ситуации привело к пересмотру макропрогнозов регулятора и переходу к стимулирующей ДКП. Антикризисная господдержка реализуется через кредитные механизмы. Мера ЦБ в виде снижения ставки ослабляет долговую нагрузку на экономику", – говорится в обзоре главного экономиста Газпромбанка по РФ Сергея Коныгина.

В то же время экономист Райффайзенбанка по РФ Станислав Мурашов считает, что одна из основных причин снижения ставки – желание регулятора повысить привлекательность ОФЗ.

"Думаю, что основная идея заключается в том, что ожидание более низкой ставки стимулирует рост спроса на ОФЗ, а Минфину сейчас надо много занимать. Поэтому Минфин будет выпускать ОФЗ, а локальные банки в таких условиях будут еще больше покупать. Реальному сектору снижение ставки практически ничем не поможет, потому что в текущих условиях высокого кредитного риска это не сделает доступным кредиты ни для компаний, ни для физлиц", – сказал Мурашов.

Будущее в тумане

Экономисты инвестбанков практически единодушны с ЦБ в оценке текущего состояния российской экономики и необходимости проведения более мягкой денежно-кредитной политики. Однако прогнозы регулятора на среднесрочную перспективу, по мнению некоторых аналитиков, достаточно размыты.

По мнению экономиста Sova Capital Артема Заигрина, прогнозы ЦБ РФ имеют очень широкий диапазон, что предполагает высокую неопределенность не только в отношении самих индикаторов, но и в отношении развития пандемии COVID-19, ее влияния на глобальные цепочки поставок и эффективности ответных мер стран.

"Центральный банк взял очень широкий диапазон по прогнозу в целом: и по инфляции, и по всему, потому что он хочет учесть неопределенность того, какой фактор и как будет влиять на динамику инфляции и на экономику. Если это, например, будет плавное восстановление экономической активности внутри страны, но при этом на фоне очень низких цен на нефть, то со временем влияние ослабления рубля на инфляцию может оказаться сильнее, чем предполагается в настоящее время. Если же будет наоборот, и экономическая ситуация внутри страны будет намного хуже, чем во всем мире, тогда инфляция, скорее всего, будет проходить по нижней границе прогнозного диапазона от ЦБ", – пояснил Заигрин.

Как отмечает в обзоре Орловой из Альфа-банка, ЦБ представил крайне размытый прогноз инфляции – на уровне 3,8-4,8% к концу этого года, чтобы иметь больше пространства для маневра.

"ЦБ подтвердил свои опасения по поводу долгосрочных дефляционных последствий кризиса в отличие от инфляционных рисков, которые могут быть только краткосрочными. В то же самое время прогноз по инфляции на этот год больше склоняется к инфляционному сценарию, что открывает ЦБ возможность для более сильного понижения ставки в том случае, если рост цен будет медленнее, чем текущие ожидания", – пишет она в обзоре.

Еще одно снижение

На данном этапе абсолютное большинство экономистов считают, что регулятор дал четкий сигнал о продолжении цикла смягчения ДКП. При этом практически ни у кого нет сомнений, что ставка будет понижена в июне еще на 50 базисных пунктов - до 5%.

Как отмечает в обзоре экономист РФПИ Дмитрий Полевой, заявление ЦБ о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" прямо указывает на переход к стимулирующей денежно-кредитной политике.

По мнению эксперта РФПИ, регулятор может снизить ключевую ставку еще на 25-50 базисных пункта в июне и на 50-100 базисных пунктов в течение второго полугодия 2020 года. "Многое будет зависеть от внешнего фона, экономической ситуации внутри страны, а также показателей динамики рубля и финансовых рынков", – пишет экономист.

"Мы подтверждаем свои ожидания снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в ходе следующего заседания ЦБ и переносим прогноз еще одного понижения на 50 б.п. с первого полугодия 2021 года на третий квартал 2020 года", – говорится в обзоре главного экономиста Goldman Sachs по России и СНГ Клеменса Графа.

Донец из "Ренессанс Капитала" с учетом текущей риторики ЦБ тоже не исключает снижение ключевой ставки до 5,0% в июне. "Хотя, если инфляция к июньскому решению успеет превысить 4% (при сохранении текущих темпов роста цен), или же рубль окажется слабее (ближе к 80 руб./$1), или мы получим хорошие текущие данные по темпам восстановлению спроса при смягчении мер карантина (ожидаем со второй половины мая), то шаг решения может быть ниже (25 базисных пунктов), или мы даже увидим паузу", – отмечает она.

По словам Заигрина, возможно, что вопрос с инфляцией на данный момент для Центрального банка в какой-то степени вторичен. "Набиуллина даже говорит о том, что допускается снижение ставки еще дополнительно на 100 базисных пунктов", – отметил он. Однако, по его мнению, ЦБ недооценивает инфляционный эффект на данный момент. "Пока у компаний нет возможности поднимать цены, и они сейчас распродают свои запасы. Но когда начнется восстановление деловой активности, запасы закончатся и нужно будет покупать новые, мы можем увидеть эффект переноса снижения курса рубля на цены (то есть инфляция ускорится - ИФ)", – предупреждает экономист Sova Capital.

Тем не менее Заигрин ожидает снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов на одном из двух ближайших заседаний. Более того, по его оценкам, если ситуация внутри страны не улучшится, но при этом глобальная экономика начнет восстанавливаться, то вполне вероятно еще одно понижение ключевой ставки.

"Мы подтверждаем свой прогноз еще одного снижения ставки на 50 базисных пунктов в ходе июньского заседания", – пишет эксперт Barclays Эркан Эргюзель. Прогноз по инфляции на конец 2020 года от Barclays составляет 3,7%.

"После пресс-конференции главы ЦБ у нас нет сомнений, что регулятор понизит ставку до 5,0% уже в ближайшие месяцы; мы также полагаем, что к концу года ставка пойдет ниже этого значения. Курс рубля отреагировал укреплением на новость о понижении ставки, что указывает на то, что рынок также настроен на продолжающееся снижение ставок в РФ", – говорится в обзоре Орловой.

Возможен ли разворот?

Между тем, по мнению Тихомирова из "БКС Глобал Маркетс", вполне возможно, что, когда пик эпидемии будет пройден и экономическая активность начнет восстанавливаться, ЦБ рассмотрит вопрос о возврате к более сдерживающей политике.

"По моему прогнозу, инфляция в РФ к концу 2020 года составит 5%. Я не разделяю мнения Набиуллиной, что во втором полугодии инфляция начнет замедляться, думаю, что основные инфляционные риски – это второе полугодие, а не второй квартал, потому что в настоящее время мы видим реакцию в основном от рубля, она достаточно краткосрочная будет при условии, что рубль вышел в новый диапазон и стабилизировался", – сказал экономист.

Повышения ключевой ставки по итогам текущего года ожидает и экономист "Ренессанс Капитала". По оценкам Донец, на конец 2020 года ключевая ставка в РФ будет составлять 6%.

"В настоящее время издержки кризиса смещены на бизнес, который теряет выручку и при этом вынужден поддерживать зарплаты. Для выживания этому бизнесу необходимо будет "вернуть" эти издержки простоя, как и издержки от ослабления курса рубля, через потребительские цены, как только спрос начнет восстанавливаться. И еще я не жду укрепления курса даже при восстановлении нефти. Во-первых, ОПЕК+ сдерживает добычу и экспорт в реальном выражении, во-вторых, импорт будет восстанавливаться быстрее экспорта", – сказала Донец.