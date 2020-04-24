В Госдуме анонсировали смягчение режима самоизоляции после майских праздников

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) ожидает, что возобновления коронавирусной инфекции осенью, с приходом сезонного гриппа, не будет, сообщил "Интерфаксу" участник онлайн-встречи с Вероникой Скворцовой, депутат Госдумы Юрий Олейников; он также заявил, что режим самоизоляции в РФ могут начать ослаблять после майских праздников.

"Второй волны и всплеска заболевания осенью, в период сезонного заболевания ОРВИ и гриппом, Вероника Скворцова не предполагает", - сказал Олейников в пятницу по окончании заседания.

Он отметил, что в своих ожиданиях глава ФМБА опирается на мнение экспертов. Олейников после общения со Скворцовой также сделал вывод, что "режим самоизоляции будет сниматься потихоньку после 10-12 мая".

Кроме того, депутат, исходя из дискуссии с главой ФМБА, сообщил, что в июне в РФ еще могут быть существенные показатели заболеваемости, а потом можно будет говорить о значительном спаде.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал "Интерфаксу", что среди всех рассматриваемых ФМБА сценариев самым оптимальным признается выход на плато по коронавирусу до 1 мая. Такое мнение озвучила Скворцова, отметил он.

Общение депутатов с руководителем ФМБА прошло в пятницу в рамках видеоконференции. Как сказал Морозов, Скворцова была осторожна в прогнозах. По словам депутата, глава ФМБА отметила, что "даже после выхода на плато будет достаточно непростой период".