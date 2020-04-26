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В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россияне должны пересидеть майские праздники дома, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы должны эти праздничные дни оставаться дома", - сказала она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Попова сказала, что России пока удается избегать взрывного развития заболеваемости коронавирусом. "Мы не видим никакого пика. Пик - это взрыв. Взрыва у нас нет", - сказала она.

Но риск взрывного распространения, по ее словам, еще сохраняется, поэтому в майские праздники россиянам и нужно самоизолироваться. "Это - самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что режим самоизоляции в России позволил резко снизить темпы заражения коронавирусом. Попова напомнила, что "если мы начинали с темпов прироста почти в 30% в сутки, то сегодня мы - меньше 10%".

"У нас удельный вес бессимптомных случаев превышает 45%. А это - тоже результат (ограничительных мер - ИФ). Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще наименее заразны", - отметила она.

"То, что режим самоограничения сыграл максимально положительную роль - это абсолютно очевидно", - добавила глава Роспотребнадзора.

"Соблюдение требований - это единственный путь избежать проблем. Другого сегодня никакого такого пути нет", - добавила она.

По последним данным, в России зарегистрированы 80 949 случаев заболевания коронавирусом. За неделю с 19 апреля число заболевших увеличилось на 88,9%.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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