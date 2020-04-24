Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому
Молдавский политик Ренато Усатый
Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Молдавскому политику Ренато Усатому, подозреваемому в выведении из РФ свыше 500 млрд рублей через молдавский банк, предъявлены в РФ заочные обвинения.

Как уточнили в МВД РФ, обвинения предъявлены по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов",.

В РоссииВ России беглому молдавскому олигарху Плахотнюку предъявили новое обвинениеЧитать подробнее

Как пояснила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, Следственный департамент МВД продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из Российской Федерации через молдавский банк "BC Moldindconbank S.A." более 500 млрд рублей.

По данным полиции, организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство РФ и Молдавии Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В настоящее время они находятся в международном розыске, напомнила Волк.

В РоссииМолдавский олигарх Плахотнюк заочно арестован в РФ за руководство наркосиндикатомЧитать подробнее

По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка "BC Moldindconbank S.A.", открытые в том числе в банке "Bank of New York", под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных юридических лиц.

В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления вручена его защитнику.

Молдавия Ренато Усатый

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony

В период самоизоляции россияне стали употреблять меньше наркотиков

В Госдуме анонсировали смягчение режима самоизоляции после майских праздников

В Госдуме анонсировали смягчение режима самоизоляции после майских праздников

Глава ЦБ допустила небольшой рост безработицы в России

Набиуллина спрогнозировала дефицит российского бюджета в 2020 году в пределах 6% ВВП

В многоэтажке в Краснодаре произошел взрыв газа

Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

Путин пообещал, что автодилеры откроются в числе первых при появлении возможности

Путин пообещал, что автодилеры откроются в числе первых при появлении возможности

Главный вирусолог Минздрава заявил, что пика заболеваемости COVID-19 Россия не достигла

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');