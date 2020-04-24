В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

Молдавский политик Ренато Усатый Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Молдавскому политику Ренато Усатому, подозреваемому в выведении из РФ свыше 500 млрд рублей через молдавский банк, предъявлены в РФ заочные обвинения.

Как уточнили в МВД РФ, обвинения предъявлены по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов",.

Как пояснила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, Следственный департамент МВД продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из Российской Федерации через молдавский банк "BC Moldindconbank S.A." более 500 млрд рублей.

По данным полиции, организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство РФ и Молдавии Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В настоящее время они находятся в международном розыске, напомнила Волк.

По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка "BC Moldindconbank S.A.", открытые в том числе в банке "Bank of New York", под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных юридических лиц.

В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления вручена его защитнику.