МВД РФ объявило в розыск молдавского политика Ренато Усатого

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В МВД России объявили в федеральный розыск молдавского политика Ренато Усатого. По данным министерства, которые есть в распоряжении "Интерфакса", Усатый Ренато Георгиевич 1978 года рождения разыскивается по статье УК РФ.

В конце апреля этого года сообщалось, что в министерстве внутренних дел России заочно предъявили обвинение Усатому, подозреваемому в выведении из РФ свыше 500 млрд рублей через молдавский банк.

Как заявила тогда "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк, политику инкриминировали ч. 2 ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем), п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Она пояснила, что Следственный департамент МВД продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей.

По данным полиции, организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство РФ и Молдавии Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В настоящее время они находятся в международном розыске, напомнила Волк.

По данным следствия, члены преступного сообщества перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях деньги в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты.

Затем средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов банков РФ в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям молдавских судов в пользу нерезидентов. В дальнейшем деньги направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

"Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику", - сообщила представитель ведомства.

Усатый и Плахотнюк

Усатый - молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель, председатель оппозиционной партии "Наша Партия", с 2015 года по 2018 год - мэр города Бельцы.

Усатый уехал в Москву в августе 2016 года, после того, как власти возбудили против него уголовные дела и пытались объявить в международный розыск. В феврале 2018 года он подал в отставку с поста мэра Бельцов - второго по населению города страны, который называют северной столицей Молдавии.

В конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон пытается организовать против него преследования и в РФ. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал, предположительно - в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину. Прокуратура Молдавии после длительного допроса отменила ордер на его арест.

Плахотнюк - молдавский государственный и политический деятель, бизнесмен и олигарх. Экс-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Бывший депутат парламента Молдавии двух созывов (декабрь 2010 - октябрь 2013, декабрь 2014 - июль 2015) и первый вице-председатель парламента (2010-2013). Считается самым богатым человеком в Молдавии.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел, олигарха, в частности, обвиняют в руководстве наркосиндикатом. В декабре 2017 года Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.