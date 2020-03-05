В России беглому молдавскому олигарху Плахотнюку предъявили новое обвинение

Речь идет о поставке крупной партии гашиша из Марокко в Москву

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Беглому молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку заочно предъявили в России новое обвинение о поставке крупной партии гашиша в Москву, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Адвокат Дарья Константинова подтвердила изданию, что в деле Плахотнюка появился новый эпизод, однако она не озвучила подробностей, отметив только, что новое обвинение "такое же надуманное, как и старое".

Между тем источники "Ъ" сообщают, что по указанию Плахотнюка в Москву из Марокко летом 2015 года была привезена партия гашиша в 20 кг, которую доставили на специально купленном внедорожнике с молдавскими номерами на хранение в арендованном гараже. В поставке участвовали криминальный авторитет Михаил Николаев, известный под кличками Миша-дурак и Собака, а также некий Попа. Последний и арендовал гараж в Ясенево, куда привезли наркотики. Участников ОПГ задержали при попытке продать гашиш, а действия Плахотнюка были квалифицированы как покушение на незаконный сбыт наркотических веществ (ст. 30, ст. 228.1 УК).

Согласно новому обвинению, Плахотнюк возглавлял ОПГ, занимающуюся торговлей людьми, сутенерством, рейдерскими захватами, заказными убийствами и крупными хищениями денежных средств. Он монополизировал энергетическую систему Молдавии и местные СМИ,а возглавив Демпартию страны, "получил значительное влияние на органы госвласти", которые использовал для покровительства различным криминальным группировкам ради обогащения.

По данным полицейских, Плахотнюк, который находится в розыске, имеет гражданства Молдавии, России и Румынии, при этом может использовать документы на имена Влада Улинича, Владимира Улинича и Влада Плахотнюка. Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что у беглого олигарха также есть документы на Владислава Новака, которые он получил по специальной программе, используемой, в частности, для агентов под прикрытием.

Ранее Плахотнюку и его ближайшему доверенному лицу, чемпиону мира по кикбоксингу Константину Цуцу в России были заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК). По версии следствия, с 2012 года они контролировали поставки крупных партий гашиша из Марокко в страны Евросоюза, а также на Украину и в Россию. Плахотнюку также вменяются отмывание более $1 млрд через подконтрольные ему банки и организация покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) своего политического оппонента Ренато Усатого.

В декабре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.

Молдавия также объявила Плахотнюка в международный розыск в связи с уголовными делами об отмывании денег и участии в краже средств из банковской системы республики. Молдавские активы бизнесмена на 3 млн евро арестованы.

Плахотнюк уехал из Молдавии 14 июня 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. Позднее он ушел в отставку с поста председателя этой партии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат.