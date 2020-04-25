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Почти 50 туристов вернулись из Таиланда и Индии в Красноярск

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Спецрейс вывез из Таиланда и Индии 48 красноярцев, их направили на карантин после обследования в аэропорту, сообщает в субботу пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

"25.04.2020 года в аэропорту "Красноярск" все пассажиры, прибывшие из Таиланда и Индии (с промежуточной остановкой в Новосибирске), прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров. Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия 43 пассажира изолированы по месту проживания, 5 пассажиров доставлены спецтранспортом в обсерватор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после высадки пассажиров проведена полная дезинфекция воздушного судна.

Как сообщалось, ранее этот спецрейс с российским туристами также высадил пассажиров в Екатеринбурге и Новосибирске.

Изоляция граждан, прибывших из стран, неблагополучных по распространению коронавируса, проводится в соответствии с решением главного санитарного врача России.

Красноярск коронавирус Таиланд Индия COVID-19

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