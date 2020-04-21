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Правительство предложило ввести краткосрочные электронные визы для въезда в РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект, предлагающий введение с 1 января 2021 года краткосрочных электронных виз для въезда в Россию.

Согласно документу (945923-7), электронная виза для однократного въезда в РФ не более чем на 16 дней может быть оформлена по заявлению иностранного гражданина на специальном сайте. Срок действия такого разрешения на въезд - 60 календарных дней.

Решение о выдаче электронной визы по данным заявлениям возлагается на МИД РФ, при этом срок оформления не должен превышать четырех календарных дней с даты подачи заявления.

Виза выдается иностранцам, въезжающим в Россию "с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях", отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Перечень государств, для граждан которых электронная виза будет доступна, правительство РФ установит отдельно.

"Электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица", - следует из пояснительной записки к документу.

правительство РФ

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