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Глава думского комитета предложил помочь мигрантам уехать домой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Предоставление трудовым мигрантам социальных мер поддержки на уровне граждан РФ может быть выполнено только за счет россиян, что недопустимо, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Платить им (мигрантам - ИФ) пособия по безработице - это нагрузка на федеральный бюджет, значит это будет сделано в ущерб программам и социальным мерам поддержки в отношении наших граждан, я против этого. У ЛДПР принципиальная позиция - мы считаем, что в первую очередь надо оказывать помощь своим гражданам", - прокомментировал Нилов "Интерфаксу" предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) по равной поддержке граждан и мигрантов в условиях пандемии коронавируса.

В то же время, по словам депутата, необходимо оказать странам, представители которых оказались в России без работы, помощь в возвращении их граждан на родину.

"Можно оказать совместную помощь с теми странами, которые они представляют, чтобы они вернулись к себе на родину, так же, как сегодня Россия возвращает своих соотечественников - и туристов, и тех, кто там работал, - на территорию РФ. Вопрос о возвращении на родину нужно просто ускорить", - отметил Нилов.

Депутат также добавил, что сложившаяся ситуация может позитивно повлиять на рынок труда после преодоления пандемии. "Это даже может позитивно повлиять - когда все установится, рынок труда будет требовать новых работников, вот этих мигрантов, которые сегодня уволены, соответственно преференцию надо определить для граждан РФ", - сказал Нилов.

Ранее СМИ сообщили о том, что глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ряд предложений по поддержке граждан и бизнеса РФ в условиях пандемии коронавируса. Среди них - предложение о приравнивании мигрантов к гражданам РФ в части получения пособий по безработице и других мер поддержки в сфере занятости на время преодоления последствий пандемии коронавируса.

Госдума Ярослав Нилов

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