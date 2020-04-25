Космический грузовик "Прогресс МС-14" пристыковался к МКС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался в автоматическом режиме к Международной космической станции, доставив экипажу продовольствие, воду, топливо и другие грузы.

Стыковка, трансляцию которой ведет "Роскосмос", прошла в автоматическом режиме. Старт ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" состоялся в 04:51 мск и был посвящен 75-летию Победы: на борт "Союза" были нанесены георгиевская лента и ордена ВОВ.

Грузовик доставил на МКС более 2 тонн грузов различного назначения: 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека - 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, приборы для проведения экспериментов и воду в баках системы "Родник".

Кроме того, на борту космического грузовика находится информация об участниках войны, собранная "Роскосмосом" в рамках акции "Бессмертный полк на МКС".

Полет к МКС прошел по так называемой "сверхбыстрой" двухвитковой схеме: корабль долетел до станции за три с небольшим часа, пристыковавшись к модулю "Звезда".

Для предотвращения попадания на станцию коронавируса "Прогресс МС-14" перед отправкой подвергся дополнительной дезинфекции перед стартом. Сначала была проведена дезинфекция внутренних поверхностей и оборудования, а также внешних поверхностей доставляемых грузов с отбором контрольных проб. После заправки корабля топливом и доукладки оборудования была проведена дополнительная дезинфекция с целью предотвращения проникновения вируса на МКС.

На борту станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Они прибыли на пилотируемом корабле "Союз МС-16", запущенном с Байконура 9 апреля.

Подготовка к старту экипажа также проходила в условиях повышенных мер безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Кроме того, в космос экипаж отправился без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогли попасть на космодром, как и журналисты.