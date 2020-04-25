Ракета с грузовиком "Прогресс МС-14" стартовала с Байконура

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в субботу рано утром с космодрома Байконур с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-14", который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продовольствие, воду, топливо и другие грузы для экипажа.

Старт ракеты состоялся в 04:51 мск, трансляцию ведет "Роскосмос".

Грузовой корабль доставит на МКС более двух тонн грузов различного назначения: 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека - 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, приборы для проведения экспериментов и воду в баках системы "Родник".

Полет к МКС пройдет по так называемой "сверхбыстрой" двухвитковой схеме, стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента состоится примерно в 08:12 мск.

Для предотвращения попадания на станцию коронавируса, "Прогресс МС-14" подвергся дополнительной дезинфекции.

"В соответствии с эксплуатационной документацией была проведена дезинфекция внутренних поверхностей и оборудования транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", а также внешних поверхностей доставляемых грузов с отбором контрольных проб", - сообщили "Интерфаксу" в ракетно-космической корпорации "Энергия".

Дезинфекцию проводили специалисты "Энергии" под контролем "Центра гигиены и эпидемиологии комплекса "Байконур" Федерального медико-биологического агентства, а также Отдела технического контроля и представителя заказчика.

"После заправочной станции и доукладки оборудования была проведена дополнительная дезинфекция с целью предотвращения проникновения вируса на МКС", - добавили в корпорации.

Пуск "Прогресса" посвящен 75-летию Победы: на борт "Союза" нанесено изображение георгиевской ленты и ордена Великой Отечественной войны. Кроме того, на борту космического грузовика находится информация об участниках войны, собранная "Роскосмосом" в рамках акции "Бессмертный полк на МКС".

На борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Они прибыли на пилотируемом корабле "Союз МС-16", запущенном с Байконура 9 апреля.

Подготовка к старту экипажа проходила в условиях повышенных мер безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Кроме того, в космос экипаж отправился без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогли попасть на космодром, как и журналисты.