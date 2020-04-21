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Вернувшийся с МКС космонавт Скрипочка провел эксперимент по высадке на Марс

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Космонавт Олег Скрипочка, вернувшийся с Международной космической станции (МКС) 17 апреля, доказал в ходе наземного эксперимента способность работать на Марсе после четырехдневного отдыха от полета, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

"Вернувшийся 17 апреля 2020 года из 205-суточного космического полета Олег Скрипочка принял участие в эксперименте "Созвездие", который направлен на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажере "Выход 2", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что в ходе эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты - открытие выходного люка, подъем и спуск по лестнице и работу с инструментом.

"Все поставленные задачи выполнены с хорошим качеством", - сказал начальник научного управления ЦПК Андрей Курицын, чьи слова приводятся в сообщении.

Таким образом, Скрипочка доказал способность космонавта сохранить работоспособность и выполнять сложные операции после длительного полета.

"Согласно данным, полученным благодаря проведению послеполетных исследований с участием космонавтов, есть экспериментальное подтверждение тому, что на четвертые сутки после длительного полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность с физическими нагрузками", - сообщает Центр.

В настоящее время Олег Скрипочка проходит послеполетное медицинское обследование и реабилитацию в Звездном городке. Он находился на борту МКС в течение 205 суток. Российский космонавт прибыл на станцию 25 сентября 2019 года с астронавтом НАСА Джессикой Меир и первым астронавтом Объединенных Арабских Эмиратов Хаззой Аль Мансури, который вернулся на Землю через неделю.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-15" с российским космонавтом Скрипочкой и американскими астронавтами Джессикой Меир и Эндрю Морганом успешно приземлился в Казахстане 17 апреля 2020 года.

МКС Олег Скрипочка

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