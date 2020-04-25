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Водители нескольких депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Водители нескольких депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - С коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей, развозящие депутатов Госдумы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в нижней палате парламента РФ.

По данным собеседника агентства, сначала заболели водители в гараже управделами.

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"Кроме водителя депутата Калашникова, ещё три водителя болеют", - сказал источник.

Он отметил, что речь о госпитализированных водителях, которые не прикреплены конкретно к какому-то из депутатов.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от COVID-19. Он рассказал "Интерфаксу", что, вероятно, заразился от своего водителя, который также болен.

Кроме того, ранее источник сообщил, что с подозрением на коронавирус госпитализирован другой депутат от КПРФ Дмитрий Новиков.

Госдума коронавирус КПРФ

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