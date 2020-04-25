Депутат Госдумы Новиков попал в больницу с подозрением на COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник во фракции.

"Новикова на скорой вчера увезли в больницу. У него подозрение на COVID-19", - сказал собеседник агентства.

Новиков не принимал участия 22 апреля в мероприятии по возложению цветов к Мавзолею по случаю 150-летия Владимира Ленина.

На пленарном заседании он присутствовал 14 апреля. А 17 апреля на заседании он уже отсутствовал, сообщили "Интерфаксу" во фракции.

Ранее в субботу депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил агентству, что проходит лечение от COVID-19.

Как сообщалось, за последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек.