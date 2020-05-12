Володин сообщил о тяжелой форме COVID-19 у двух депутатов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Коронавирусом заразились три депутата Госдумы, Леонид Калашников уже выписался, еще два остаются в больницах, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Состояние заболевших он назвал тяжелым.

"Причем тяжелые заболевания, и очень тяжело его переносят наши депутаты", - сказал он на пленарном заседании.

Поэтому спикер призвал коллег сделать все, чтобы минимизировать угрозу заболевания коронавирусом, в частности, соблюдать дистанционный режим в зале заседаний, а также во время участия в телепередачах.

"Если такой возможности нет - необходимы маска, перчатки и конечно, коллеги, необходимо, чтобы мы с вами эффективно выстроили работу", - сказал он про пленарные заседания.

По его словам, в связи с этим на заседания выносятся на рассмотрение "вопросы, подготовленные, проработанные на комитетах, и конечно, это вопросы приоритетные".

Перед началом пленарного заседания председатель ответственного комитета Госдумы по регламенту и контролю Ольга Савастьянова информировала, что в зале отсутствует 115 депутатов. Ранее сообщалось, что в больнице от COVID-19 лечатся депутат-единоросс Светлана Максимова и депутат-коммунист Дмитрий Новиков.

Ранее депутатам с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет разрешили участвовать в работе палаты дистанционно.

О госпитализации Новикова и Калашникова стало известно 25 апреля. Также сообщалось, что коронавирусом заразились несколько думских водителей.