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"Роскосмос" вернул своих сотрудников с закрытого из-за вируса космодрома Куру

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Все девять сотрудников "Роскосмоса", работавшие на космодроме Куру во Французской Гвиане, вернулись домой после проведения операций с разгонным блоком "Фрегат", сообщила госкорпорация в .

"Группа специалистов "НПО Лавочкин (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") из девяти человек, находящаяся на космодроме Гвианского космического центра для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком "Фрегат-МТ", закончила необходимые работы и 24 апреля 2020 года вылетела из аэропорта Кайенны в Москву с пересадкой в Париже", - говорится в сообщении.

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Прибывшие чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний не имеют, отметили в "Роскосмосе". Все специалисты, вернувшиеся из заграничной командировки, будут соблюдать необходимые карантинные мероприятия в течение двух недель самоизоляции.

В госкорпорации сообщили, что все работники "НПО Лавочкина", которые выполняли работы за рубежом, уже вернулись в Россию.

В конце марта "Роскосмос" вывез в Россию основную часть российского персонала, работавшего на Куру, почти 250 сотрудников. Небольшая группа специалистов оставалась на космодроме для слива топлива из разгонного блока "Фрегат" ракеты "Союз-СТ", которая в марте должна была вывести на орбиту спутник ОАЭ. Из-за пандемии коронавируса Франция решила закрыть космодром, прекратив все пусковые программы.

Роскосмос Куру коронавирус

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