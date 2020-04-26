Чартеры "Авроры" вернули россиян из Бангкока в Хабаровск и Петропавловск-Камчатский

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Чартерный рейс авиакомпании "Аврора" в воскресенье днем доставил более 110 граждан РФ из Бангкока (Таиланд) в аэропорт Хабаровска, сообщила агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы аэропорта Анастасия Хаустова.

В свою очередь в пресс-службе правительства Хабаровского края агентству сообщили, что все пассажиры отправятся на карантин в обсерватор, развернутый на базе одной из гостиниц Хабаровска.

Позднее другим рейсом "Авроры"из Бангкока россияне прибыли в аэропорт Петропавловска-Камчатского, сообщила агентству "Интерфакс" руководитель регионального агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.

"Этим бортом на Камчатку прилетели более 120 человек, все - жители Камчатского края. Абсолютно все они отправляются в обсерватор по коронавирусу, оборудованный на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе, где проведут ближайшие две недели", - рассказала руководитель регионального агентства.

Стратонова добавила, что для эвакуированных из Таиланда камчатцев организован сбор посылок от их родных и близких.

"В воскресенье с 18 до 19 часов посылки будут принимать у контрольно-пропускного пункта "Жемчужины Камчатки", с понедельника и ежедневно посылки будут принимать там же с 16 до 18 часов", - сказала собеседник агентства.

Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", 25 и 26 апреля организовала четыре специальных чартерных рейса для вывоза российских граждан из Республики Корея и Королевства Таиланд.

В субботу чартер "Авроры" доставил россиян из Сеула во Владивосток. В понедельник ожидается вывозной чартер из Бангкока в Южно-Сахалинск.