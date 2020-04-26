Минкомсвязи анонсировало новые рейсы для застрявших за рубежом россиян

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россиян вывезут несколькими рейсами из Дубая, Гоа, Бангкока, Камрани, Тель-Авива, Мале (Мальдивы), Фиджи, Шри-Ланки и Рима в ближайшие дни, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с пандемией коронавируса.

На 26 апреля, согласно данным телеграм-канала Минкомсвязи, планируется рейс из Дубая в Уфу и Екатеринбург, на который попасть смогут все граждане России.

"На рейс № SVR3804 Дубай - Уфа - Екатеринбург, который вылетает 26 апреля 2020 года в 13.50 (местное время), смогут попасть все граждане России", - сказано в тексте сообщения. Этим рейсом в Россию должны вернуться 159 пассажиров.

Кроме того, в этот же день планируется рейс по маршруту Гоа - Уфа - Нижний Новгород, а также рейс из Бангкока в Иркутск и Самару. Согласно опубликованному министерством списку, этим рейсом на родину вернется 141 человек.

Также на вечер 26 апреля запланирован еще один рейс из Бангкока, который доставит россиян в Южно-Сахалинск. Согласно спискам, домой в Южно-Сахалинск смогут вернуться 89 человек. Кроме того, на 26 апреля запланирован рейс Нанди (Фиджи) - Денпасар - Бангкок - Сургут.

Тем временем рейс № SBI5712 Пхукет - Новосибирск, который планировалось осуществить 26 апреля, отложен на неопределенное время связи с низкой заполняемостью.

Два рейса на данный момент запланированы на 27 апреля - из Камрани в Новосибирск и Иркутск, а также из Еревана в Санкт-Петербург и Москву. Рейс из Еревана, согласно данным Минкомсвязи, вернет на родину 104 гражданина России.

На 28 апреля запланирован рейс из Тель-Авива в Санкт-Петербург и Москву.

29 апреля в вывозном графике указаны рейсы с Мальдив, Шри-Ланки и Италии.

"Вылет рейса № SDM6266 Мале (Мальдивы) - Коломбо (Шри-Ланка) - Санкт-Петербург - Москва на 29 апреля 2020 в 15.20 (местное время). Вылет рейса № AFL2419 Рим - Санкт-Петербург - Москва на 29 апреля 2020 в 14.10 (местное время)", - отмечается в тексте сообщения.

Как и многие другие государства, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. С 4 по 6 апреля РФ приостанавливала даже авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину. Через два дня чиновники возобновили вывозные рейсы, но установили суточный лимит прибывающих: в Москву через аэропорт "Шереметьево" могут прибыть не более 500 человек в сутки, в другие субъекты РФ - не более 200 человек в сутки.