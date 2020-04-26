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Вывозной рейс с российскими туристами из Индонезии прибыл в Самару

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" вернул на родину российских туристов из Денпасара (Индонезия, Бали), самолет приземлился в Самаре.

В миреМинкомсвязи анонсировало новые рейсы для застрявших за рубежом россиянЧитать подробнее

Согласно данным онлайн-табло самарского международного аэропорта "Курумоч", рейс прибыл в воскресенье 26 апреля в 7:29 местного времени (6:29 мск).

Как сообщалось со ссылкой на телеграм-канал Минкомсвязи РФ, россиян в ближайшие дни вывезут несколькими рейсами из Дубая, Гоа, Бангкока, Камрани, Тель-Авива, Мале (Мальдивы), Фиджи, Шри-Ланки и Рима.

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