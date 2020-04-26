За неделю число пациентов с COVID-19 в России практически удвоилось

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - За неделю с 19 по 26 апреля включительно число подтвержденных в России диагнозов COVID-19 выросло на 88,9% - с 42 853 до 80 949, при этом ежедневный прирост колеблется в большом диапазоне - от 6,3 тыс. до 1,9 тыс.

19 апреля прирост в 6 тысяч составлял почти 16,5% к числу заболевших на предыдущую дату; но в конце недели 26 апреля показатель в 6,3 тыс. - рекордный за все время распространения коронавируса в России - находится на уровне 8,5% за счет постоянного роста числа заболевших.

Колебания прироста в течение недели были существенными. Заметно выбиваются из общего ряда показатели в понедельник, 20 апреля: прирост составил лишь 1935 случаев (+4,28%), что больше соответствует данным на 11-12 апреля (1,6 тыс. и 2,1 тыс. новых случаев соответственно). 21 апреля прирост почти полностью вернулся к предыдущему уровню (5 642). В среднем, прирост за неделю составил 5,22 тыс. или 9,68% (если исключить данные на 20 апреля, то 5,69 тыс. или 10,45%).

Показатели прироста снижались три дня подряд - с 21 по 23 апреля, однако после этого с 24 по 26 апреля росли. Если недельный средний суточный темп прироста примерно в 10,45% сохранится без изменений, то число заболевших в стране удвоится (80949 => 162,3 тыс.) за семь дней, к 3 мая. Если темп составит 8,55% (последнее значение), то процесс займет девять дней (80949 => 169,1 тыс. к 5 мая). Сейчас Россия по числу новых случаев почти догнала Китай (83 909 на текущую дату, по данным Университета Джона Хопкинса).

Число новых летальных случаев в сутки за неделю с 19 по 26 апреля выросло примерно на треть (37,5%) - с 48 до 66. Общее число жертв коронавируса в России за неделю увеличилось вдвое: с 361 до 747 (+106%).