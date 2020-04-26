Большинство москвичей днем в воскресенье остались дома

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы придерживаются принимаемых в городе мер против распространения коронавируса, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,9.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время показатель был равен 3,7. При этом в прошлое воскресенье, 19 апреля, в праздник Воскресения Христова, индекс в это же время был равен 4,1.

Достаточно высокий показатель зафиксирован также в некоторых городах Московской области: Лыткарино (3,8), Дзержинский (3,8), Люберцы (3,8), Ивантеевка (3,8), Королёв (3,8), Лобня (3,8) и Красногорск (3,8).

Меньше всего домоседов к этому часу в Ногинске (3,1), Солнечногорске (3,1), Егорьевске (3,2) и Котельниках (3,2).