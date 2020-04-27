Argus сообщил о росте цены на Urals на фоне снижения предложения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU -Цена на Urals в Северо-Западной Европе выросла в пятницу, 24 апреля, на $1,05 за баррель относительно Североморского датированного эталона, до премии $0,2 за баррель (cif Роттердам), вследствие заметного снижения предложения сорта, пишет ценовое агентство Argus.

С 21 ноября 2019 года сорт Urals стабильно торговался в регионе со скидкой к эталону,

Цена Urals в абсолютном исчислении выросла на $0,68, до $16,39 за баррель (cif Роттердам), из-за небольшого удешевления североморского эталона.

По майской программе отгрузок, экспорт Urals из балтийских портов должен сократиться почти на 40% относительно апреля, до минимального уровня с декабря 2014 года — 997 000 баррелей в сутки (4,3 млн т). Поставки из России уменьшаются из-за вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, напоминает агентство.

Скидка на партии Urals по 80 000 тонн в Средиземноморье пока осталась прежней —$1,25 за баррель (cif Аугуста) к Североморскому датированному. В абсолютном исчислении стоимость Uralsснизилась на $0,37 вслед за эталоном, до $14,94 за баррель (cif Аугуста). Отгрузки сорта из Новороссийска в мае сократятся более чем наполовину относительно текущего месяца — до 246 000 баррелей в сутки (1,06 млн т).

Суммарные поставки Urals из морских портов в мае должны уменьшиться к апрелю на 885 000 баррелей в сутки (3,52 млн т), до 1,24 млн баррелей в сутки (5,36 млн т). Это стало наименьшим объемом с декабря 2014 года, когда экспорт сорта составил около 1,22 млн баррелей в сутки (5,24 млн т).

Участники рынка не исключают, что фактические поставки Urals могут оказаться выше плана из-за сокращения загрузки российских НПЗ в условиях пониженного спроса на нефтепродукты вследствие карантинных мер.