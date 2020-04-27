Уральского священника, не верящего в пандемию COVID-19, лишили права проповедовать

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия решила лишить права вести проповеди и высказываться на публике схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19.

Как сообщила в понедельник пресс-служба епархии, на такой шаг пришлось пойти, так как священник проигнорировал "неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей". В епархии добавили, что содержание выступлений схиигумена не выражает ее позицию.

Ранее получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия (Романова), где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям страны. Среди прочего Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Эксперт-религиовед назвал сектантом не верящего в пандемию коронавируса священника

Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев выразил мнение, что проповедь схиигумена говорит об окончательном формировании секты в Среднеуральском женском монастыре, настоятелем которого является священник.

"К сожалению, я вижу в этом финальную стадию формирования секты во главе с харизматическим лидером. Отец Сергий и так позволял себе удивительные высказывания про облик антихриста, секретную школу боевых сионистских экстрасенсов, активно лжепророчествовал, но в этот раз он прямо противопоставил себя священноначалию Церкви и призвал к противозаконным действиям", - сказал Силантьев в интервью "Интерфаксу" в понедельник.

По словам эксперта, в идеологии Сергия хорошо заметна конспирология разных типов, в частности медицинское диссидентство (отрицание пандемии коронавируса), теории о захвате власти в стране и церкви злыми силами, предсказание скорого конца света.

Силантьев отметил, что таких сект уже много; как правило, их создают лишенные сана священники или не лишенные, но имеющие проблемы с психикой, а также различные самозванцы-самосвяты. "Особенно уязвимы к такой пропаганде женщины, которые обычно составляют костяк таких сект. Именно по этой причине мы наиболее часто сталкиваемся с их зарождением в женских монастырях", - рассказал профессор.

Он указал на то, что в период экономических кризисов, глобальных реформ, стихийных бедствий или эпидемий такого рода явления учащаются.

"Можно вспомнить и почти вымершую секту бывшего чукотского епископа Диомида Дзюбана, и некогда достаточно многочисленных штрихофобов, прославившихся прогреванием паспортов в микроволновках, довольно свежую секту с магическим уклоном бывшего протоиерея (Владимира - ИФ) Головина из Татарстана. Совершенно точно, что в ближайшее время мы столкнемся с подражателями Сергия Романова, на которых, тем не менее, методы имеются. Поэтому, если вас зовут прятаться в тайге или в землянке от жидомасонов или рептилоидов, сразу насторожитесь - это могут быть они", - предупреждает собеседник агентства.