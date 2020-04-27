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В Кремле заявили, что Путин не просил убрать себя с мозаики в главном военном храме

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не просил убрать свое изображение, которое появилось в строящемся главном храме Вооруженных сил РФ, но высказал свое отношение к этому, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не обращался, но свое мнение высказал", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос радиостанции "Говорит Москва".

На прошлой неделе СМИ сообщили, что мозаика с изображением Путина присутствует во внутреннем убранстве храма.

Ранее Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении президента к этому факту, говорил, что Путин считает преждевременным появление своего портрета в храме.

Владимир Путин Минобороны РФ

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