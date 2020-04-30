Изображение президента РФ убрано с мозаики храма Вооруженных сил РФ

Убранство Главного храма Вооруженных сил РФ Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Изображение президента РФ Владимира Путина убрали с мозаики Главного храма Вооруженных сил России, сообщила газета "Коммерсантъ".

Ранее были опубликованы фотографии элементов внутреннего убранства храма, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением президента РФ и ряда других российских политиков и чиновников.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не просил убрать свое изображение с мозаики. По мнению президента, устанавливать его портрет в храме – преждевременный шаг.

В четверг информированный источник сообщил, что опасность распространения коронавирусной инфекции заставила перенести сроки открытия Главного храма Вооруженных сил России с 6 мая на более поздний срок. Он предположил, что открытие храма совместят с официальным празднованием Дня Победы. Сейчас это может быть 24 июня или 3 сентября.

Храм возводится в подмосковном парке "Патриот". Строительство планируется завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство идет на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступающие в специально созданный Благотворительный фонд "Воскресение".