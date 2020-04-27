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Аналитики "ЛУКОЙЛа" допустили обвал котировок Brent вслед за казусом с WTI

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В "ЛУКОЙЛе" не исключают нового резкого снижения котировок Brent, вслед за падением цены на WTI из-за снижения спроса и дефицита хранилищ. Это говорится в проспекте евробондов компании, с которым ознакомился "Интерфакс".

Экономический кризис

"Нет никакой гарантии, что эти совокупные факторы снижения спроса и ограниченные возможности хранения не приведут к аналогичному резкому снижению других ценовых ориентиров на нефть, таких как нефть марки Brent", - пишут аналитики компании.

"Хотя ситуация с коронавирусом (COVID-19) уже начала нормализоваться в Китае с соответствующим восстановлением спроса на углеводороды, точные масштабы и продолжительность его негативного воздействия в глобальном масштабе остаются неопределенными", - сказано в документе.

После вспышки коронавируса ослабление спроса привело к резкому снижению цен на нефть марки Brent до уровня менее $16 за баррель. В апреле 2020 года майские фьючерсы на WTI перед экспирацией контрактов впервые в истории упали ниже нуля из-за снижения спроса и ограниченности имеющихся складских мощностей в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" сказал, что прогнозировать цену на нефть будет можно только после снятия карантинных ограничений во всех странах. Он объяснил, что эти ограничения "реально действуют", даже "на самых ликвидных рынках мира".

"Снятие ограничений как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках. Мы сегодня не можем сказать - это июль будет, июнь, май - или до конца года продлится. Нам нужна ясность, когда будут сняты ограничения. После этого мы будем строить модель свою на увеличение спроса, соответственно, на увеличение цены на наш продукт", - сказал он.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов Brent WTI коронавирус

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