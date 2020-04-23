Финансовый рынок учится уходить в минус. Обзор

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Апрель 2020 года научил, что даже такое, казалось бы, невероятное событие, как "отрицательная цена на актив", теперь нужно учитывать при торговле деривативами на бирже. Пока "Московская биржа" перестраивает системы для торговли даже в значениях "ниже нуля", брокеры получают жалобы клиентов из-за приостановки торгов фьючерсом на нефть WTI. Возможность торговать контрактами при отрицательных ценах может появиться только через пару месяцев, однако клиентам и инфраструктуре финрынка нужно жить в новой реальности уже сейчас: в начале мая наступит срок исполнения расчетного фьючерсного контракта на нефть марки Brent, и никто не может гарантировать, что апрельская ситуация не повторится.

Доплатить, чтобы продать

20 апреля 2020 года уже вошло в историю - впервые цена фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX показала отрицательное значение. Перешагнув планку в "ноль" после 21:00 по Москве, майские контракты торговались вплоть до минус $40,32 за баррель, поскольку трейдеры стремились продать эти контракты до истечения срока их действия во вторник в отсутствие свободных мощностей для физического хранения нефти.

Срок контракта истекал 21 апреля, в тот день фьючерс торговался уже в положительной зоне, но цена исполнения определялась 20 апреля: она составила минус $37,63 за баррель.

На "Московской бирже" обращается "зеркальный" фьючерс - Light Sweet Crude Oil, он соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX. Торги фьючерсами на срочном рынке "Мосбиржи" проходят в вечернюю (с 19:00 по 23:50 по Москве) и дневную (с 10:00 по 18:45 по Москве) сессии. Биржа проводила торги 20 апреля, однако в вечернюю сессию в понедельник цена фьючерса достигла нижней границы ценового коридора, установленного биржей, - $8,84 - и система перестала принимать заявки с меньшими ценами. "Московская биржа" около двух часов ночи 21 апреля сообщила об остановке торгов майскими фьючерсами на нефть WTI, объявив цену экспирации также в минус $37,63.

Решение о приостановке торгов биржа приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля". Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло бы привести к проблемам по всему рынку, пояснил журналистам представитель биржи.

"Московская биржа" в тот же день попросила CME Group (в нее входят Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX и Чикагская товарная биржа) разъяснить, как использовать в расчетах отрицательную цену майского фьючерса WTI, а также сообщить о возможных планах изменения правил определения цены исполнения контракта. Однако CME Group ответила, что цена контракта обоснована и не подлежит пересмотру. Соответственно, "Московская биржа" также не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов.

Отрицательная цена - новая реальность

После собрания комитета по срочному рынку биржи в среду "Московская биржа" объявила о том, что в ближайшие месяцы планирует доработать механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив, а также ввести возможность сдвигать границы ценового коридора в вечернюю сессию на срочном рынке.

На доработку системы торговли при отрицательных ценах потребуется не менее 1-2 месяцев, считает директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов компании "Открытие брокер" Александр Дубров. Нужно проработать все аспекты такой торговли: технологические, рисковые, налоговые. Руководитель департамента интернет-брокер компании "БКС Брокер" Игорь Пимонов также уверен, что на это уйдет пара месяцев, так как помимо технических моментов нужно менять и определенные законодательные положения. "Но это необходимо, чтобы избегать подобных ситуаций в будущем", - считает он.

"На CME возможность торговать с отрицательными значениями в контрактах уже реализована. Поэтому этот механизм должен существовать. Такова нынешняя реальность на рынке", - говорит руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса "Финама" Дмитрий Леснов.

В "Ай Ти Инвест" также считают, что "Московской бирже" необходимы механизмы торгов и расчета обеспечения по отрицательным ценам. По их мнению, даже остановка торгов в этом случае могла бы помочь клиентам закрыть позиции с меньшими убытками или без убытков.

Кто заплатит?

Представитель "Московской биржи", отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, прорабатывается ли вопрос компенсации потерь клиентам, ответил, что биржа "не видит для этого оснований". Дубров считает, что дискуссия о разделении ответственности все же состоится, и надеется, что совместно с биржей и другими участниками торгов рынок сможет найти какие-то альтернативные варианты.

По оценкам Пимонова, в целом держатели длинной позиции могли получить совокупные убытки более 1 млрд рублей.

Несколько клиентов "Ай Ти Инвест" торговали этим фьючерсом, и большая часть из них понесла убытки. Сейчас компания ведет работу по их возмещению. "В наихудшем сценарии убытки лягут на нас, как на брокера, но их размеры не критичны для компании", - говорит представитель инвестиционной компании. При этом жалоб от клиентов на действия брокера не поступало. Клиент с наибольшим убытком обратился в инвесткомпанию неофициально с просьбой помочь в диалоге с биржей.

"Открытие брокер" также получает обращения от пострадавших клиентов: их число составило более 100 человек. "В основном это жалобы на действия биржи, которые не позволили клиентам минимизировать свой риск и закрыть позиции на торгах. Также поступают предложения о необходимости поддержки брокером клиентов в споре с биржей", - пояснил Дубров. В случае поступления исков брокер рассматривает возможность их переадресации к центральному контрагенту, так как он являлся стороной по сделке, с предоставлением клиенту всей необходимой информации.

В "Финам" поступили десятки обращений на общую сумму в несколько миллионов рублей, рассказал Леснов. Около 100 клиентов брокера получили убытки при торговле фьючерсом.

"Пока рано говорить, на чьи плечи ляжет компенсация. Профучастники сейчас ведут активный диалог с "Московской биржей" по данной ситуации. При любом варианте развития событий для нашего бизнеса это некритичные суммы. Если не найдем компромиссного решения вместе с биржей, то рассмотрим вопрос о компенсации клиентам в судебном порядке", - отмечает он. Если брокерам и будут поступать иски, то судебная практика прошлых лет 100% на стороне брокеров в таких случаях, говорит Леснов.

В "БКС Брокер" также поступило около десяти жалоб. "У каждого разные суммы. Всего в этом контракте было более 100 клиентов. Брокеры уже расплатились в момент клиринга. Эта сумма не повлияет на финансовые показатели", - отмечает Пимонов.

Ни один из клиентов "Ренессанс Капитала" не пострадал от приостановки торгов 21 апреля: больше всего это коснулось розничных инвесторов. "Порядок определения цены исполнения фьючерсных контрактов на нефть Light Sweet Crude Oil был известен заранее и напрямую зависел от результатов торгов на NYMEX, поэтому нам действия "Московской биржи" вполне понятны", - заявил представитель компании агентству.

Ситуация повторится?

Специалисты "Ай Ти Инвест" считают, что подобная ситуация может повториться с высокой вероятностью в ближайшее время и с другими фьючерсами из-за непростой ситуации на рынке нефти. "Поэтому, так как у биржи нет механизмов торговли по отрицательным ценам, есть расхождения с правилами торговли и клиринга базового контракта на CME и высокая вероятность разрыва между ценой остановки торгов и расчетной ценой контракта, мы решили приостановить открытие новых позиций в ближайших контрактах на WTI", - рассказали "Интерфаксу" в компании.

Если в ближайшие дни профсообщество и биржа не придут к решению по поводу минимизации рисков на торгах, то и "Открытие брокер" также может закрыть возможность открывать новые позиции, по крайней мере, для контрактов WTI.

Ситуация может повториться уже в ближайшем контракте в мае, говорит Леснов, поэтому участникам торгов совместно с биржей необходимо оперативно разобрать возникшую ситуацию и решить все юридические, технические и организационные вопросы, чтобы не повторилась такая ситуация, в которой в конечном итоге пострадали многочисленные клиенты брокеров, считает он.

Сейчас профучастники вместе с "Московской биржей" прорабатывают возможные сценарии разрешения таких ситуаций. Также обсуждается, что делать с торгами при отрицательной цене на время, пока "Мосбиржа" перестроит свои системы. В частности, этому была посвящена рабочая группа при комитете на срочном рынке в четверг.

"Сейчас технически на бирже не могут проходить торги этим инструментом в отрицательной зоне. Поэтому биржа, скорее всего, остановит торги при ценах, близких к нулю. При этом брокеры, по мере приближения к этой цене, будут увеличивать залоговые требования (гарантийное обеспечение) по инструменту", - предполагает Леснов.

"Московская биржа" ввела механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке. Кроме того, "Московская биржа" совместно с участниками рынка в настоящее время прорабатывает возможные варианты проведения торгов срочными контрактами в условиях риска возникновения отрицательных цен, пока на бирже не будет внедрен механизм установления отрицательных цен. Приостанавливать торги такими контрактами не планируется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосбиржи".

В частности, было предложено несколько вариантов, рассказал "Интерфаксу" один из членов комитета по срочному рынку. Один из них - не допускать уход цены в отрицательную зону: то есть если цена контракта опускается ниже нуля, то исполнять его нужно по минимально возможной цене (условный 1 цент).

Еще один предложенный вариант - превратить текущую цену контрактов в иное значение: условно измерять не как $10 за баррель, а как 1000 пунктов за баррель. Соответственно, если цена начинает сильно падать и на западном рынке уходит ниже нуля, то в России она все ещё остается положительной, и к текущему моменту не готовая к отрицательным ценам инфраструктура "Московской биржи", и клиринговые системы смогут обслуживать такие сделки. Но расчёты в итоге все равно будут проходить по реальной цене.

Также обсуждалась и возможность делистинговать контракты на нефть до того момента, как биржа научится торговать в отрицательной цене.

Все эти предложения будут вынесены на обсуждение комитета по срочному рынку биржи, который состоится на следующей неделе.