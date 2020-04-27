Рост рынка акций РФ в понедельник сдержала подешевевшая нефть

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вслед за мировыми фондовыми площадками на спекулятивных ожиданиях постепенного снятия карантина в ряде стран Европы, подъем индексов был ослаблен очередным падением нефти из-за заполненности нефтехранилищ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2570,91 пункта (+0,4%, утром индекс поднимался к 2600 пунктам), индекс РТС - 1083,68 пункта (+0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 4,4%.

Доллар вырос до 74,73 рубля (+0,18 рубля).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия к середине мая выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, в июне станет легче, ситуация вернется в нормально русло "через пару месяцев".

По словам Пескова, оснований надеяться на возврат нефтяных цен к высоким уровням нет, но есть надежда на то, что сделка ОПЕК++ позволит избегать обвальных значений и сделает эти колебания более плавными.

Тем временем, по данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности РФ в апреле упал с минус 2% до минус 7%. С другой стороны, оборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6% в годовом выражении (до 2 трлн 914,9 млрд рублей), что превысило консенсус-прогноз "Интерфакса" (+3,4%).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+4,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+4%), "Яндекса" (+3,6%), АФК "Система" (+3%), "Мосбиржи" (+2,6%), "Россетей" (+2,6%), "Ростелекома" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,8%), "Мобильных телесистем" (+1,5%), "РусГидро" (+1,4%).

Хуже рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "Татнефти" (-1%), "Мечела" (-0,9% и -2,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -1,2% "префы"), "Роснефти" (-0,3%).

Чистый долг "ЛУКОЙЛа" на конец 2019 года составлял 37 млрд рублей, следует из презентации компании. Общий долг НК на 31 декабря 2019 года указан в 553 млрд руб., деньги на счетах - 516 млрд руб.

Резкое снижение цен на нефть оказало существенное негативное влияние на маржу добычи "ЛУКОЙЛа" в марте 2020 года, говорится в проспекте евробондов компании, с которым ознакомился "Интерфакс".

Начальник департамента отношений с инвесторами "ЛУКОЙЛа" Александр Паливода сообщил в ходе телефонной конференции, что Россия распределяет квоты по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ от уровня февраля-марта 2020 года, когда добыча исключительно нефти составляла около 10,4 млн баррелей в сутки. Таким образом, поскольку по условиям сделки ОПЕК+ Россия должна в мае добывать 8,5 млн б/с, то снижение от уровня февраля-марта составит 1,9 млн б/с, или 19%, сказал он. Самому "ЛУКОЙЛу" придется снизить добычу нефти примерно на 300 тыс. б/с по сравнению с февралем, отметил Паливода.

Кроме того, Паливода сообщил, что спрос на нефть начнет довольно быстро восстанавливаться после выхода стран из карантинов и рынок довольно быстро сбалансируется. Поэтому компания не меняет свою долгосрочную стратегию, рассчитанную исходя из цены в $50 за баррель, отметил он.

Просели "префы" "Транснефти" (-2,2%, до 134,05 тыс. рублей). В обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского сообщается, что эти бумаги, скорее всего, будут исключены из индекса MSCI Russia в ходе майского пересмотра. Никаких других изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках пересмотра в мае не ожидается.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в понедельник на внешние фондовые рынки вернулся оптимизм, вызванный началом смягчения карантинных мер в Европе - правительства Италии, Испании и Франции в ближайшие недели намерены "открыть" экономики своих стран. Поддерживают оптимистический настрой и переговоры о восстановительном фонде на сумму 1,5 трлн евро - лидеры ЕС медленно, но верно продвигаются к заключению соглашения. Плюс ко всему, Япония в понедельник объявила об увеличении пакета стимулов, заявив об отмене ограничений на покупки гособлигаций и увеличение покупки корпоративных долгов, констатирует эксперт.

Тем не менее, риски сохраняются, и инвесторы хорошо знакомы с данными неутешительной глобальной статистики. В ответ на это цены на нефть продолжают снижаться на фоне сокращения спроса и переизбытка предложения, отмечает Волш.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ демонстрировал довольно вялую активность, но все же торговался в "плюсе". Расписки на акции Группы "Русагро" выросли на 2,8% на фоне увеличения выручки в первом квартале от сахарного и молочного бизнеса на 16% и 15% соответственно. Слабость в бумагах "Транснефти" могла быть связана с вероятностью их исключения из индекса MSCI Russia. "Префы" "Сургутнефтегаза" просели на фоне укрепления рубля. В акциях "ЛУКОЙЛа" негатив вызван прогнозами самой компании об ухудшении финансовых результатов и о возможном повторении ситуации обвала котировок Brent.

Внешним фактором поддержки рубля остается политика ведущих центральных банков. Банк Японии принял решение снять ограничения с программы покупки госбондов, а также расширил и смягчил программу покупки корпоративных долгов. Иена является одной из главных валют стратегии "carry trade". Соответственно, часть этих денежных потоков может оказаться в российских активах. Впрочем, также усилились ожидания того, что ЦБ РФ отошел от строгого мандата по сдерживанию инфляции, сосредоточив свои усилия на стимулировании экономики. Возникли ожидания того, что ставка до конца года может быть снижена на 50-100 базисных пунктов. Впрочем, подобный сценарий пока все же обладает невысокой вероятностью и требует уточнения в риторике представителей ЦБ РФ.

Европа прислушивалась к новостям о постепенном смягчении мер сдерживания распространения COVID-19. В Италии с 4 мая намерены возобновить строительство, работу некоторых заводов, а также разрешить семейные визиты. Позитивом также стало то, что агентство S&P Global Ratings сохранило рейтинг Италии на инвестиционном уровне. В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон излечился от COVID-19 и включился в активную работу штаба по борьбе с инфекцией. О смягчении режима сдерживания объявляют все больше стран. Deutsche Bank отчитался о прибыли в I квартале, хотя многие ожидали убытков. Это помогло акциям банка взлететь более чем на 10%, а также сделать банковский сектор лидером торгов. Bayer, как и прочие фармацевтические компании, оказался в выигрыше в I квартале благодаря резкому спросу на лекарства в условиях распространения COVID-19, отмечает аналитик.

Тем временем, нефть продолжает неприятно удивлять. Июньский контракт WTI обвалился почти на 30% на опасениях, что запасы в США достигнут рекордных объемов (еще неделю назад они были всего на 16,4 млн баррелей ниже исторического максимума). В то же время добыча в США снижается весьма вяло из-за упорства производителей, которые продолжают ожидать, что их проблемы решит ОПЕК++. Стоит дождаться отчета Минэнерго США в среду, чтобы делать более глубокие выводы, считает аналитик.

Впереди самая загруженная отчетами неделя. Впрочем, даже негативные отчеты могут восприниматься инвесторами в качестве временного явления. Ряд американских штатов готовится смягчить режим ограничений. Нью-Йорк планирует смягчать режим только с 15 мая. Тем не менее, рынок акций уже готовится к перезапуску экономики. Российские индексы пока реагируют на внешние новости довольно вяло из-за слабости нефти. Однако с мая возможно постепенное восстановление спроса на топливо, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы ждут дальнейшего послабления карантинных мер как в США, так и в ряде стран Европы, а также сохранения курса ФРС и ЕЦБ на мягкую денежно-кредитную политику. В начале мая Испания и Италия начнут восстановление экономической активности, а ЕЦБ на этой неделе, вероятно, объявит о расширении программы выкупа облигаций вслед за Банком Японии.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI откатились ниже $20 и $13 за баррель соответственно, нацеливаясь на минимумы прошлой недели. На рынок вернулись опасения относительно переполнения хранилищ, которые на данный момент не нивелируются увеличением аппетита к риску на мировых фондовых площадках. Для котировок Brent минимальным внутридневным значением прошлой недели стал уровень $16,57 за баррель, а для WTI (не принимая в расчет день ухода цен в минус) - уровень $6,5 за баррель. Эти отметки на неделе могут сдержать активность "медведей", а немногочисленными позитивными факторами выступают ожидания приближения мая и постепенного оживления мировой экономики при снятии хотя бы части ограничений.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник не смогли подняться выше психологически важных отметок 2600 и 1100 пунктов и консолидировались у средних полос Боллинджера дневных графиков (2565 и 1080 пунктов). Краткосрочная картина на рынке складывается неоднозначной - на данный момент можно наблюдать консолидацию без четкого направления движения. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2500-2620 пунктов, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, оптимизм на рынках акций поддержали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп утвердил новый пакет поддержки американской экономики почти на $500 млрд, а также информация о постепенной отмене ограничений, связанных с карантином, в Италии, Испании и ряде других европейских стран с начала мая. Тем не менее, снятие ограничений будет проходить постепенно, в результате чего и восстановление экономической активности, скорее всего, также будет весьма медленным.

Нефть остается под давлением в связи с заполнением нефтехранилищ. Информация о продлении карантинных ограничений в Индии до 15 мая оказывает дополнительное давление на котировки. В конце недели пройдет экспирация июньских фьючерсов на нефть Brent (30 апреля), не исключено сохранение пессимизма по мере приближения этой даты. Ни сделка ОПЕК+, ни новые словесные интервенции стран-производителей нефти, скорее всего, значимой поддержки ценам на нефть оказать не смогут, поскольку ключевым фактором для нефтяного рынка остается спрос на сырье. При этом по мере восстановления глобальной деловой активности спрос на нефть также будет постепенно восстанавливаться. В результате котировки могут вернуться к уровням выше $30 за баррель Brent только к концу текущего года, полагают эксперты Нордеа банка.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,6-3,1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,4% и достиг 2875 пунктов).

Участников рынка сначала воодушевили новости о том, что Трамп в пятницу одобрил законопроект о пакете финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями почти на $500 млрд.

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода. В минувшее воскресенье из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека с подозрением на наличие инфекции.

Банк Японии в понедельник не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики (ставки сохранены прежними), но отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год, увеличив, таким образом, масштаб стимулов в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.

Тем временем, нефть в понедельник дешевеет на опасениях инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал цен на фьючерсы, как это уже произошло неделю назад. Цена июньской Brent к 18:50 МСК находилась на $1,9 ниже уровня закрытия рынка акций РФ 24 апреля.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $19,62 за баррель (-8,5% и +0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $12,3 за баррель (-27,4%).

Между тем, компания Saudi Aramco начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда две трети населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+39,9% и +39,7% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+15,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+9,9%), En+ (+6,7%), ПАО "Таттелеком" (+6,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (+5,2%), "ТГК-1" (+4,6%).

Подешевели "префы" ПАО "Квадра" (-4,8%), бумаги ПАО "Центр международной торговли" (-3,5%), ПАО "Фармсинтез" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,715 млрд рублей (из них 8,281 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).