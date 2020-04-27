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Песков заявил о потенциальной опасности поспешных решений по режиму самоизоляции

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - России удалось избежать скачкообразного роста заболеваемости коронавирусом, в этой ситуации нельзя допустить поспешных решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пандемия коронавируса

"Очевидно, что у нас сохраняются достаточно высокие темпы прироста количества инфицированных. Но, с другой стороны, удалось избежать скачкообразного роста, удалось предотвратить эту неперевариваемую нагрузку на нашу систему здравоохранения, особенно в Москве и в других мегаполисах", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, будет ли означать продление карантина после 30 апреля, что меры, принимаемые в РФ по борьбе с коронавирусом, не дали достаточного эффекта.

Как подчеркнул представитель Кремля, "главы регионов, и особенно мэр Москвы Сергей Собянин, предостерегают от каких-то поспешных решений, потому что они потенциально опасны своими последствиями по возобновлению темпов прироста".

Он напомнил, что до истечения срока ранее объявленных ограничительных мер остается примерно неделя, и призвал дождаться новых оценок главы государства по ситуации.

Ранее Песков говорил, что Путин на этой неделе может выступить с новым обращением к россиянам относительно ситуации с коронавирусом. Пресс-секретарь также выразил мнение, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным. "Это однозначно можно сказать. Эту этапность еще предстоит разработать", - отметил Песков.

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Дмитрий Песков Владимир Путин коронавирус

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