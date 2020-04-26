Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 26.04В России 80 949+6 361В мире 2 896 746+85 553

Песков анонсировал возможное обращение Путина к россиянам на следующей неделе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новым заявлением относительно ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииПутин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляцииПутин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляцииЧитать подробнее

"Я думаю, что на неделе мы услышим новое заявление главы государства с оценками наших перспектив", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он выразил мнение, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным. "Это однозначно можно сказать. Эту этапность еще предстоит разработать", - отметил Песков.

Ранее Путин уже выступал с обращениями к россиянам в связи с ситуацией вокруг распространения COVID-19. В частности, 25 марта президент объявил режим нерабочих дней с 30 марта, позднее он был продлен. 8 апреля он пообещал дополнительные выплаты медицинскому персоналу, занимающемуся пациентами с коронавирусом, а 15 апреля озвучил меры поддержки бизнеса и регионов.

По последним данным, в России зарегистрированы 80 949 случаев заболевания коронавирусом. За неделю с 19 апреля число заболевших увеличилось на 88,9%.

Владимир Путин Дмитрий Песков коронавирус

Новости по теме

Новости

"Газпром" обеспечит работу сетей и охрану временного госпиталя в "Ленэкспо"

"Газпром" обеспечит работу сетей и охрану временного госпиталя в "Ленэкспо"

За неделю число пациентов с COVID-19 в России практически удвоилось

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

В России коронавирус за сутки нашли еще у 6361 человека

В России коронавирус за сутки нашли еще у 6361 человека

Что произошло за день: суббота, 25 апреля

Роспотребнадзор до 28 апреля определит регионы в зоне риска по COVID-19

Роспотребнадзор до 28 апреля определит регионы в зоне риска по COVID-19

Предложения по поэтапному снятию карантина с предприятий в РФ подготовят до 30 апреля

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Путин и Трамп назвали "дух Эльбы" примером сотрудничества, несмотря на противоречия

Путин и Трамп назвали "дух Эльбы" примером сотрудничества, несмотря на противоречия

У восьмерых суворовцев в Твери нашли коронавирус

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');