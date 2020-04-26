Песков анонсировал возможное обращение Путина к россиянам на следующей неделе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новым заявлением относительно ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что на неделе мы услышим новое заявление главы государства с оценками наших перспектив", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он выразил мнение, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным. "Это однозначно можно сказать. Эту этапность еще предстоит разработать", - отметил Песков.

Ранее Путин уже выступал с обращениями к россиянам в связи с ситуацией вокруг распространения COVID-19. В частности, 25 марта президент объявил режим нерабочих дней с 30 марта, позднее он был продлен. 8 апреля он пообещал дополнительные выплаты медицинскому персоналу, занимающемуся пациентами с коронавирусом, а 15 апреля озвучил меры поддержки бизнеса и регионов.

По последним данным, в России зарегистрированы 80 949 случаев заболевания коронавирусом. За неделю с 19 апреля число заболевших увеличилось на 88,9%.