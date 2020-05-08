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Ракова призвала москвичей учиться жить по соседству с коронавирусом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус скоро не исчезнет, москвичам до изобретения вакцины придется жить рядом с ним, хотя все устали и все хотят, "чтобы это поскорее закончилось", заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она напомнила, что город третий месяц борется с инфекцией, а самоизоляция и жесткие ограничения продолжаются полтора месяца.

Пандемия коронавируса

"На сегодняшний день надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время вирус никуда не исчезнет, он продолжит функционировать в обществе, и по крайней мере до тех пор, пока не будет изобретено необходимое лекарство, выработана вакцина, нам придётся привыкать жить и функционировать по соседству с этим вирусом", - сказала она.

"Понятно, что от этого устали москвичи и это негативно сказывается на всех сферах городского хозяйства. Мы уже видим негативные последствия на рынке труда. Все хотят, чтобы это время скорее закончилось, чтобы могли вернутся к старому образу жизни", - сказала вице-мэр.

На утро 8 мая в столице было подтверждено 98 522 случая заражения коронавирусом, их число за сутки выросло на 5 846. Число умерших достигло 956.

6 мая мэр Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в том плане, что последние две недели в городе не росла госпитализация тяжелых больных. 7 мая, ссылаясь на результаты скрининга, он заявил, что в городе на самом деле заражены около 300 000 человек.

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Москва Анастасия Ракова коронавирус

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