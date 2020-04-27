Число заразившихся коронавирусом вахтовиков в Сабетте достигло 143

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - У вахтовиков в поселке Сабетта на Ямале подтверждено 143 случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб Ямало-Ненецкого автономного округа.

22 человека с симптомами ОРВИ или пневмонией уже доставлены в инфекционные отделения Салехардской окружной больницы и Новоуренгойской центральной городской больницы.

Еще 121 вахтовика с подтвержденным диагнозом COVID-19 изолировали по месту работы. У них заболевание пока протекает бессимптомно. За ними наблюдают врачи.

В обсерваторе Нового Уренгоя готовится к выписке 61 работник, из ранее вывезенных из Ямальского района. У них тесты дважды показали отрицательный результат. Кроме того, изоляцию прошли девять медиков, которые были в контакте с ранее заразившимися.

В вахтовых городках на производстве созданы три обсерватора, для тех, кто контактировал с заразившимися. Более 450 человек обследованы и проходят обязательную изоляцию. Здоровых сотрудников, которые не контактировали с заразившимися, будут поэтапно вывозить.

Ранее сообщалось, что в вахтовом поселке Сабетта зарегистрированы случаи коронавируса, местный аэропорт был закрыт на карантин.

Утром в понедельник ситуация обсуждалась на совещании с полпредом президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым. Выяснилось, что "нулевой пациент" мог попасть на Сабетту с завозом из Москвы сотрудников подрядной организации "Велесстрой" в конце марта-начале апреля.

В Сабетте "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

"Ямал СПГ" - совместное предприятие "НОВАТЭКа", французской Total и китайских CNPC и SRF.