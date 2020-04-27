В вахтовом поселке на Ямале обнаружили коронавирус

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек заразились коронавирусом и заболели в вахтовом поселке Сабетта, еще 43 человека, которые с ними контактировали, дали положительный результат при тестировании, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Людмила Нечепуренко.

Она пообещала, что будет решаться вопрос об эвакуации заразившихся. Аэропорт Сабетты закрыт на карантин, добавила она, так что вылеты оттуда придется согласовывать в Роспотребнадзором и руководством региона.

Эта информация прозвучала на совещании с полпредом президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым.

На вопрос, кто на Сабетте стал "нулевым пациентом", Нечепуренко ответила, что "завоз был из Москвы, подрядная организация "Велесстрой". "Они прилетели из Москвы 30 марта, потом 6, 8 апреля подрядчики заезжали, и создалась ситуация", - добавила она.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу протестировать всех вахтовиков на Сабетте, это около 7500 человек.

"Ситуация там в целом нормальная, потому как всплеска тяжелых больных мы не видим. Мы самых тяжелых вывезли, они находятся в наших медицинских учреждениях. Часть из них в Салехарде, часть - в Новом Уренгое", - отметил он.

По его словам, в ближайшее время планируется провести еще одно тестирование работников и тех, у кого будет отрицательный анализ и закончится двухнедельный карантин, возможно вывезти.

"Люди на самом деле переживают, они давно не были дома. Помните, мы в марте месяце ввели запрет на вахтование. Люди реально уже третий месяц на вахте. Понятно, это очень непросто все. (. . .) Напряжение там появляется, мы его пытаемся сглаживать. Непростые коммуникации", - подчеркнул Артюхов.

Региональный оперативный штаб ЯНАО сообщил, что ночью из Сабетты вернулись десять медиков, которые все выходные обследовали там вахтовиков, бывших в контакте с ранее заразившимися, и взяли 1900 проб для анализа.

Недропользователем Южно-Тамбейского месторождения является структура "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ", Восточно-Тамбейский участок закреплен за "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегазом".

Проект добычи и переработки запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера (ранее Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Тасийское месторождения) намерены реализовать "Газпром" и "РусГазДобыча".

В Сабетте "Ямал СПГ" строит завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.