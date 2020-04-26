Минюст предложил закрепить презумпцию невиновности в проекте ПКоАП

Здание Министерства юстиции РФ в Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минюст предложил закрепить в проекте нового в РФ закона – Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) – презумпцию невиновности гражданина, сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении, поступившем в воскресенье в "Интерфакс", говорится, что многие заметили в проекте Кодекса об административных правонарушениях нет принципа презумпции невиновности. Принципа не было в первоначальной редакции проекта потому, что он есть в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях.

После замечаний Минюст решил закрепить принцип в статье 1.12 проекта КоАП, дополнив ее частью 2.

Часть 2 статьи 1.12 проекта КоАП РФ Лицо, привлекаемое к административной ответственности, является невиновным, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном ПКоАП РФ.

Авторы проекта после публичного обсуждения сделали обязательной замену административного штрафа на предупреждение за первое административное правонарушение. Правило действует, если нарушение не было грубым и не имеет отягчающих обстоятельств. В предыдущей редакции проекта КоАП такая замена могла произойти только по усмотрению правоприменителя.

Ранее авторы отказались резко повысить штрафы в новой редакции Кодекса, решили ввести механизм реабилитации граждан после незаконного административного наказания.

Проекты новых КоАП РФ и ПКоАП РФ планируется внести в правительство РФ в мае этого года.

Подготовленный Минюстом проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был обнародован 30 января. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового закона – Процессуального кодекса об административных правонарушениях.