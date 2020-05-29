Минюст решил не штрафовать за собачий лай и сработавшую сигнализацию

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минюст предложил закрепить в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) статью о нарушении тишины и покоя граждан.

В новом проекте нет дополнения, предусматривающего наказание за нарушение тишины и покоя граждан "в форме бездействия". В предыдущей версии Кодекса предлагалось, например, наказывать не только тех, кто громко слушает музыку, но и тех, кто "не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины".

То есть наказывать предлагалось тех, кто оставил на длительный период в квартире лающую собаку, или тех, кто не отключает неисправную автосигнализацию.

Сейчас же, сообщает Минюст, предлагается считать административным правонарушением нарушение тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов.

Но привлекать к административной ответственности по данной статье предлагается лишь в случаях проявления "явного неуважения к спокойствию граждан и злостного нарушения тишины в ночное время, в том числе в жилых помещениях".

Наказывать за это предлагается предупреждением или административным штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

В настоящее время составы административных правонарушений в сфере нарушения тишины и покоя граждан как в ночное, так и в дневное время содержатся в законах об административных правонарушениях большинства субъектов РФ. При этом протоколы, как правило, составляются региональными должностными лицами.

Однако остается проблема нарушения тишины и покоя граждан в ночное время, то есть в нерабочие часы указанных органов власти, поясняет Минюст.

Как следует из проекта нового КоАП, правом составления протоколов о таких административных правонарушениях наделяются сотрудники полиции, а правом рассмотрения дел об указанных административных правонарушениях - мировые судьи.