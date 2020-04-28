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Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам в Госдуме, сенаторам, депутатам региональных заксобраний выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Затем эти деньги пойдут на помощь врачам, которые борются с коронавирусом, и гражданам, испытывающим трудности.

Он заявил это на заседании президиума генсовета партии, на котором обсуждалась возможность помочь деньгами гражданам и врачам.

Медведев пообещал, что эта помощь будет адресной.

"Это, безусловно, личное решение. Это не повод для какого-то пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали всем нам доверие на выборах", - заявил он и высказал мнение, что единороссам это по силам.

Он попросил членов центрального исполкома партии организовать работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований и проследить, чтобы деньги были направлены на заявленные цели.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поддержал это предложение. Он пообещал, что эти деньги будут потрачены на средства индивидуальной защиты для больниц и на закупку компьютеров и планшетов школьникам для удаленного обучения. Депутат Александр Хинштейн добавил, что такой взнос будет равен денежному содержанию депутатов и сенаторов за апрель.

В среднем зарплата депутата Госдумы составляет 350 000 рублей.

Единая Россия Дмитрий Медведев коронавирус Андрей Турчак Александр Хинштейн

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