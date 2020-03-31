Эрдоган пообещал пожертвовать семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пожертвует свою заработную плату за семь месяцев на борьбу со вспышкой вируса COVID-19 в стране, сообщают турецкие СМИ.

"Что касается меня, то я пожертвую семь своих зарплат", - заявил турецкий лидер в понедельник в обращении к народу.

Этот шаг принят в связи с запуском национальной кампании солидарности в Турции по борьбе с инфекцией.

Сообщается, что ежемесячная зарплата Эрдогана составляет 81 тыс. 250 лир (около 1 млн рублей).

В понедельник число пациентов в Турции, у которых был диагностирован новый коронавирус, достигло 10 тыс. 827 человек. При этом зафиксировано 168 летальных исходов, а 162 человека полностью вылечились.

На данный момент в стране в палатах интенсивной терапии находятся более 700 пациентов.