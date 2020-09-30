Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Правительство предложило год не индексировать зарплаты чиновникам

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащим на 2021 год.

Экономический кризис

Документ № 1027754-7 предусматривает приостановку до 1 января 2022 года действия соответствующего положения части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской службе". В положении говорится, что оклады чиновников ежегодно должны увеличиваться по уровню инфляции.

В этот же день в Думу внесли и законопроект № 1027757-7 о приостановке на год индексации зарплат помощникам сенаторов и депутатов.

Правительство Госдума коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора допустила введение новых COVID-ограничений

Эксперт Роспотребнадзора допустила введение новых COVID-ограничений

Глава СПЧ отметил "неприглядность" судов в деле Дмитриева

Эксперты назвали аномальной ситуацию с облаками в Крыму

Эксперты назвали аномальной ситуацию с облаками в Крыму

Правительство предложило еще на год продлить "заморозку" накопительной пенсии

Правительство предложило еще на год продлить "заморозку" накопительной пенсии

Вице-спикер Думы Гордеев призвал не голосовать за проект федерального бюджета

В Думе услышали "стоны" бизнеса при реформе НДД и повышении НДПИ

Члены избиркома Петербурга решили пока не уходить в отставку

Все шестеро сбежавших из дагестанской колонии задержаны

Экономический кризис

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Руководитель Центра информатизации при ЦИК уволился из-за капчи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');