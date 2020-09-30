Правительство предложило год не индексировать зарплаты чиновникам

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащим на 2021 год.

Документ № 1027754-7 предусматривает приостановку до 1 января 2022 года действия соответствующего положения части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской службе". В положении говорится, что оклады чиновников ежегодно должны увеличиваться по уровню инфляции.

В этот же день в Думу внесли и законопроект № 1027757-7 о приостановке на год индексации зарплат помощникам сенаторов и депутатов.