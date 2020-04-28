Госпитализирован настоятель Елоховского собора, заменивший умершего предшественника

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В рабочей группе при патриархе Кирилле сообщили о болезни настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) епископа Фомы (Мосолова).

"Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой. (...) Да, владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!" - написал во вторник в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее сегодня в интернете появилась информация из неофициальных источников о том, что новый настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы епископ Фома (Мосолов) лежит в Одинцово на ИВЛ.

Епископ Фома был назначен настоятелем этого храма 22 апреля, на следующий день после того, как от коронавируса скончался его предыдущий настоятель протоиерей Александр Агейкин.

Помимо новой должности, епископ Фома продолжил возглавлять Административный секретариат Московской патриархии. Он также остался главой Комиссии по координации выставочной деятельности РПЦ, а также управляющим Западным викариатством столицы, настоятелем храмов Спаса Преображения - патриаршего подворья в Переделкине и Николая Мирликийского в Хамовниках.