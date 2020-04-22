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Патриарх нашел замену умершему от COVID-19 настоятелю Елоховского собора

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Один из викариев (помощников) патриарха Кирилла, 41-летний епископ Павлово-Посадский Фома стал новым настоятелем Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора).

Указ о его назначении подписан патриархом в среду. Предыдущий настоятель собора протоиерей Александр Агейкин скончался накануне от осложнений, вызванных коронавирусом.

Помимо новой должности, епископ Фома продолжит возглавлять Административный секретариат Московской патриархии. Он также останется главой Комиссии по координации выставочной деятельности РПЦ, а также управляющим Западным викариатством столицы, настоятелем храмов Спаса Преображения - патриаршего подворья в Переделкине и Николая Мирликийского в Хамовниках.

коронавирус Москва РПЦ Александр Агейкин

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