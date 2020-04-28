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Попова предупредила о пагубных последствиях резкого отказа от COVID-ограничений

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений из-за коронавируса может привести Россию в точку возврата, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы хотела еще раз вернуться к тому, что эти правила (снятия коронавирусных ограничений - ИФ), если они будут приняты, они крайне важны, они должны неукоснительно исполняться, любое отклонение приведет к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам", - сказала Попова во вторник на совещании президента по вопросам противодействия коронавирусу в регионах.

Пандемия коронавируса

"Это требование, когда несоблюдение одним (человеком - ИФ) может подвести и подвергнуть риску 100 человек, вот этого очень бы хотелось избежать", - заявила Попова.

Главный санитарный врач России уточнила, что все критерии по выходу россиян из режима самоизоляции будут разработаны, и требования будут выполнены.

"Весь комплекс мер, который был сегодня озвучен, опыт других стран, наблюдения наших ученых, их постоянная оценка ситуации в других странах и в РФ, их мониторинг и их предложения, показывают, что мы можем начать проработку подходов к постепенному выходу из режима ограничительных мероприятий", - сказала Попова.

При этом она озвучила ряд подходов, которые сегодня возникают при разработке мер. "Во-первых, это постепенный выход, во-вторых, это планомерное обратное развитие на фоне сохраняющихся рисков распространения и с учетом важности сохранения экономической стабильности государства. При этом, основным принципом остается приоритетно здоровье населения", - сказала Попова.

Ранее на этом совещании президент РФ Владимир Путин поручил разработать параметры поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая. Эти поручения Путин дал правительству и рабочей группе Госсовета, чиновники должны разработать соответствующие рекомендации до 5 мая.

Глава государства подчеркнул, что говорить об одномоментной отмене всех ограничений в России недопустимо. Он также сообщил, что власти регионов смогут принимать самостоятельные решения по смягчению режима изоляции с 11 мая.

Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус

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