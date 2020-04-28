Президент РФ анонсировал авиапарад в России на 9 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В День Победы в небе России пролетит парадным строем авиационная техника, а вечером состоится праздничный салют, заявил президент РФ Владимир Путин.

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют ", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он отметил, что россияне смогут отметить этот священный праздник, соблюдая требования безопасности и режима самоизоляции.

"Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. Конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы. Расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, бабушек, дедушек. Споем "День победы", "Катюшу", "Землянку" - песни, которые любим и знаем наизусть", - сказал президент.

Путин также заверил, что парад Победы в Москве обязательно пройдет, но тогда, когда это будет абсолютно безопасно. "Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего вдвойне для наших ветеранов", - сказал глава государства.

Ранее во вторник Западный военный округ сообщил, что на фоне отмены из-за коронавируса парадов в День Победы военная авиация 9 мая пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России.

О переносе парада Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом Путин объявил в середине апреля. "Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - пояснил тогда президент.