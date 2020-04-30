Источник узнал о переносе открытия главного храма ВС

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Открытие Главного храма Вооруженных сил решили перенести с 6 мая на неопределенный срок из-за коронавируса, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Он предположил, что новую дату "синхронизируют" с датой официального празднования Дня Победы, например, с 24 июня или 3 сентября.

Храм строится на добровольные пожертвования в подмосковном парке "Патриот". Его планировали открыть к 75-летию Победы.

Только 26 апреля замминистра обороны Дмитрий Булгаков говорил, что открытие храма по-прежнему планируется на начало мая и что отделочные работы там близятся к завершению. Еще он рассказал, что накануне 75-летия Победы храм украсят иконами небесных покровителей видов и родов войск и что местные священники будут облачены в особые одеяния, подчеркивающие принадлежность культового сооружения к армии.

Высота здания вместе с крестом составит 95 метров. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров, по году окончания войны. Высота звонницы составит 75 метров. Высота малого купола составит 14,18 метров - война продолжалась 1418 дней и ночей. По предложению министра обороны Сергея Шойгу, в ступени при входе в храм хотели вмонтировать фрагменты малоценного оружия вермахта.