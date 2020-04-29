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Суд 7 мая начнет рассматривать иск Пригожина к оппозиционерке Соболь и "Царьграду"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы принял к рассмотрению иск владельца компании "Конкорд" Евгения Пригожина к продюсеру канала "Навальный live" Любови Соболь с требованием опровергнуть обвинения в причастности к нападению на ее мужа Сергея Мохова.

"Досудебная подготовка по делу назначена на 7 мая в 10:55 по Москве", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Соответчиком по иску является телеканал "Царьград".

Поводом для обращения в суд (иск был подан в начале апреля) стал материал, снятый во время кампании в Мосгордуму летом 2019 года, когда корреспондент канала пытался на ходу задавать Соболь вопросы, а она, в свою очередь, отказалась на них отвечать, пообещав, что даст комментарий после того как "Царьград" опубликует информацию о нападении на ее мужа.

"В данном видео содержатся сведения, которые не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство, деловую репутацию истца", - говорится в иске Пригожина. Согласно иску, копия которого имеется у "Интерфакса", в видео Соболь заявляет, что "бандит Пригожин" якобы хотел убить ее мужа. Пригожин требует признать распространяемые о нем сведения недостоверными, обязать Соболь и "Царьград" опровергнуть их и удалить сюжет с сайта телеканала.

Пригожин ранее подтвердил агентству информацию о подаче иска. "Я подал иск, поскольку информация, которую Соболь пытается распространять обо мне, не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в заявлении бизнесмена, поступившем в "Интерфакс".

"В настоящий момент юристы работают над возможностью расширения исковых требований", - добавил бизнесмен, отвечая на вопрос агентства, только ли об опровержении идет речь в заявленном к оппозиционерке иске.

В пресс-службе основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева "Интерфаксу" сообщили, что "в случае удовлетворения данного иска, "Царьград ТВ" будет следовать решению суда".

На социолога Сергея Мохова напали у подъезда его дома в ноябре 2016 года. Ему вкололи в ногу препарат, от которого он потерял сознание. МВД несколько раз отказывалось возбуждать дело о нападении.

Тверской суд Москва Любовь Соболь Евгений Пригожин Сергей Мохов Мосгордума Конкорд

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