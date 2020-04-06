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Бизнесмен Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал "Царьград"

Бизнесмен Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал "Царьград"
Юрист Любовь Собол
Фото: АР/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин подал в Тверской суд Москвы иск к продюсеру "Навальный live" Любови Соболь с требованием опровергнуть обвинения в причастности к нападению на ее мужа Сергея Мохова. Об этом сообщила "Интерфаксу" сама Соболь.

В качестве соответчика по иску выступает телеканал "Царьград". Речь идет о материале, снятом во время кампании по выборам в Мосгордуму, когда корреспондент канала пытался на ходу задавать Соболь вопросы, а она, в свою очередь, отказалась на них отвечать, пообещав, что даст комментарий после того как "Царьград" опубликует информацию о нападении на ее мужа.

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"В данном видео содержатся сведения, которые не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство, деловую репутацию истца", - говорится в иске Пригожина. Согласно иску, копия которого имеется у "Интерфакса", в видео Соболь заявляет, что "бандит Пригожин" якобы хотел убить ее мужа. Пригожин требует признать распространяемые о нем сведениями недостоверными, обязать Соболь и "Царьград" опровергнуть их и удалить сюжет с сайта телеканала.

Пригожин подтвердил агентству информацию о подаче иска. "Да, действительно я подал иск, поскольку информация, которую Соболь пытается распространять обо мне, не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в заявлении Пригожина, поступившем в "Интерфакс". Бизнесмен назвал "нелепыми и неадекватными" обвинения, выдвинутые против него Соболь.

"В настоящий момент юристы работают над возможностью расширения исковых требований", - добавил Пригожин, отвечая на вопрос агентства, только ли об опровержении идет речь в заявленном к оппозиционерке иске.

В пресс-службе основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева "Интерфаксу" сообщили, что "в случае удовлетворения данного иска, "Царьград ТВ" будет следовать решению суда".

В суде "Интерфаксу" сообщили, что иск пока не поступил.

На социолога Сергея Мохова напали у подъезда его дома в ноябре 2016 года. Ему вкололи в ногу препарат, от которого он потерял сознание. МВД несколько раз отказывалось возбуждать дело о нападении.

Иосиф Пригожин Любовь Соболь Царьград Сергей Мохов

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