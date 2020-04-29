Мишустин продлил запрет на въезд в Россию иностранцев

Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию до стабилизации ситуации с коронавирусом, при этом иностранные специалисты для обслуживания импортного оборудования приезжать в страну смогут.

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в среду.

Тем не менее, он добавил, что "для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены". В том числе это касается специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Мера должна снизить негативное влияние ограничений на деятельность российской промышленности, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусом.

Глава правительства подчеркнул, что пока нельзя назвать точной даты отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, в том числе по пересечению границы РФ.

Въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за ситуации с коронавирусом был ограничен 18 марта.