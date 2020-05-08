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Финско-российская граница останется закрытой минимум до середины июня

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти Финляндии продлили до 14 июня запрет на пересечение границы с Россией в обе стороны, сообщило генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге в пятницу.

"Ограничения на внешних границах, а именно ограничения на финско-российской границе, остаются в силе, как минимум, до 14 июня. Дополнительной информации об открытии для туристического движения внешних границ зоны Шенгенского соглашения, включая финско-российскую границу, нет", - говорится в сообщении.

В генконсульстве отметили, что получают много вопросов об открытии внутренних границ Шенгенской зоны для командировок и других неотложных поездок с 14 мая.

"Следует отметить, что Российская Федерация не входит в состав Шенгенской зоны, поэтому принятое решение не касается финско-российской границы", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Финляндия

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