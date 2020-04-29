В Минздраве раскрыли данные по смертности пациентов с коронавирусом, попавших на ИВЛ

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины пациентов с тяжелым течением коронавируса, попавших на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России, умирают, сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

"Чуть больше 50%", - сказал Авдеев, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду. Он напомнил, что в США умирают 88% пациентов с коронавирусом на ИВЛ.

Вместе с тем главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова на пресс-конференции сказала, что, согласно мировым данным, у 95% заразившихся COVID-19 инфекция протекает в легкой, зачастую бессимптомной форме.