Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Мантуров сообщил о десятикратном увеличении выпуска аппаратов ИВЛ в России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские производители за три месяца увеличили производство аппаратов искусственной вентиляции легких более чем в 10 раз, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, производство будет наращиваться и далее, и летом правительство может отменить запрет на экспорт этой техники.

Пандемия коронавируса

Министр напомнил, что в январе в стране было выпущено только 60 с небольшим аппаратов ИВЛ, в марте - 100, в апреле - почти 800. По его словам, в мае планируется произвести 2500 аппаратов, в июне - минимум 3000.

"С такими темпами сохраним ритмичность на ближайшую перспективу. Как только будут обеспечены внутренние потребности России, начнем отгрузки по заявкам от коллег из-за рубежа", - сказал он.

"Мы рассчитываем на то, что в конце июля примерно мы должны завершить полностью исполнение контракта государственного, который сегодня реализовывается. И я рассчитываю на то, что будет полностью обеспечена система здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких уже в рамках не только дополнительного коечного фонда, а по тем запросам, которые есть у регионов. После этого я рассчитываю на то, что мы согласуем в правительстве возможность снятия ограничений на поставки на экспорт этой продукции", - добавил глава Минпромторга.

Он напомнил, что до введения ограничений на экспорт российские аппараты ИВЛ поставлялись как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Уже после запрета на экспорт Россия отправляла эту технику в США, Италию и Сербию, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, иностранные заказчики хотят купить в России более 28 000 аппаратов ИВЛ, заявки получены от 45 стран.

Минпромторг Денис Мантуров ИВЛ коронавирус Италия США Сербия

Новости по теме

Новости

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Правительству РФ поручено за неделю подготовить возвращение автодилеров к работе

Регионы Центральной России начали смягчать ограничения в связи с COVID-19

Регионы Центральной России начали смягчать ограничения в связи с COVID-19

Основателя паблика "Омбудсмен полиции" арестовали по делу о вымогательстве

Основателя паблика "Омбудсмен полиции" арестовали по делу о вымогательстве
Пандемия коронавируса

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

Главу Минстроя выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Экономический кризис

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');