Мантуров сообщил о десятикратном увеличении выпуска аппаратов ИВЛ в России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские производители за три месяца увеличили производство аппаратов искусственной вентиляции легких более чем в 10 раз, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, производство будет наращиваться и далее, и летом правительство может отменить запрет на экспорт этой техники.

Министр напомнил, что в январе в стране было выпущено только 60 с небольшим аппаратов ИВЛ, в марте - 100, в апреле - почти 800. По его словам, в мае планируется произвести 2500 аппаратов, в июне - минимум 3000.

"С такими темпами сохраним ритмичность на ближайшую перспективу. Как только будут обеспечены внутренние потребности России, начнем отгрузки по заявкам от коллег из-за рубежа", - сказал он.

"Мы рассчитываем на то, что в конце июля примерно мы должны завершить полностью исполнение контракта государственного, который сегодня реализовывается. И я рассчитываю на то, что будет полностью обеспечена система здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких уже в рамках не только дополнительного коечного фонда, а по тем запросам, которые есть у регионов. После этого я рассчитываю на то, что мы согласуем в правительстве возможность снятия ограничений на поставки на экспорт этой продукции", - добавил глава Минпромторга.

Он напомнил, что до введения ограничений на экспорт российские аппараты ИВЛ поставлялись как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Уже после запрета на экспорт Россия отправляла эту технику в США, Италию и Сербию, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, иностранные заказчики хотят купить в России более 28 000 аппаратов ИВЛ, заявки получены от 45 стран.