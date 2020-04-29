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МИД РФ назвал "болезненной фантазией" сообщения о прибытии в Прагу россиянина с ядом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Провокация с якобы планировавшимся Россией отравлением чешских политиков будет иметь последствия для отношений Москвы и Праги, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не просто фантазии, это уже болезненные фантазии, здесь критиковать или описывать или давать им какую-либо иную характеристику просто невозможно. Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная провокация, грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям и, как мы понимаем, готовы ради этого на все", - сказала она в ходе брифинга.

"Мы исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов и манипуляций", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал "уткой" сообщения чешских СМИ о якобы планировавшемся Москвой отравлении чешских политиков.

Ранее в апреле чешское издание Respekt сообщило, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. По данным журналистов, это был рицин. Высказывалось предположение, что яд предназначался для мэра Праги Зденека Гржиба, а также старосты района Прага-6 Онджрея Коларжа.

По данным издания, причиной покушения на мэра Праги могло стать его решение назвать площадь перед посольством РФ именем убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, а покушение на Коларжа могли готовить из-за того, что он выступал за снос памятника маршалу Ивану Коневу. Чешских чиновников взяли под охрану в связи с возникшей угрозой их безопасности.

Мария Захарова МИД РФ Чехия Прага Зденек Гржиб Онджрей Коларж

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